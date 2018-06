„Mit Pastoralreferentin Anja Möllers war schnell eine Ansprechpartnerin für die Pfarrei gefunden und auch Ehrenamtliche fanden sich bereit, bei diesem Projekt mitzuwirken“, schreibt die KAB in einem Pressebericht. Mit Unterstützung des Caritasverbandes bezog „Das offene Ohr“ einen Besprechungsraum an der Marktstraße. „Mit der Verbindung von Bücherei, Café Knitterfrei, Heißmangel und Werkstattladen ist die Anonymität bestens gewährleistet“, wird Marlies Mulder darin zitiert. Und ihr Mann Rudi stellt klar: „Wir sind keine Behörde und keine Beratungsstelle, aber wir haben ein offenes Ohr für Menschen in Not“. So könne das Sozialbüro den Kontakt zu den richtigen Beratungsstellen vermitteln oder im Notfall auch direkt Hilfen in Form von Lebensmittelgutscheinen bieten. Tabakwaren und alkoholische Getränke seien davon ausdrücklich ausgenommen, betonten die beiden Ehrenamtlichen. „Wir stehen in engem Kontakt mit der Schwangerenberatungsstelle, mit dem Sozial- und Jugendamt, dem Job-Center und der Beratungsstelle für Trennung- und Scheidungsangelegenheiten“, verdeutlicht Marlies Mulder die große Bandbreite der Hilfen, zu denen das „Offene Ohr“ vermitteln könne.

Die Zuhörer interessierte beim Informationsgespräch auch, wie sich das „Offene Ohr“ finanziert. „Unterstützung erhalten wir vom Caritasverband und durch Spenden“, teilte Marlies Mulder mit. Und wenn eine Kollekte für die Aufgaben der Pfarrgemeinde angesetzt sei, werde manchmal auch das „Offene Ohr“ bedacht.

Die Referenten berichteten mit einer ganzen Reihe von Beispielen über ihre konkrete Arbeit. So würden im Notfall auch Hausbesuche gemacht. Und die Zuhörer erfuhren, dass es in Ochtrup Beratungs- und Hilfebedarf gebe. Dafür brauche es die Mitarbeit von Ehrenamtlichen.