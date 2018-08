Kreatives Geschichten spinnen

Zum Start kamen nur vier Mädchen und ein Junge – etwas weniger als die beiden Organisatoren erwartet hätten. Zudem hatten sich die Elf- bis Zwölfjährigen noch nie mit Poetryslam auseinandergesetzt. „Das hat meine Planung ein wenig durcheinandergebracht. Also musste ich mir was einfallen lassen“, erklärt Rapper Dennis Buss. Er wollte es den fünf Teilnehmern deshalb etwas leichter machen und sie ein wenig an die Hand nehmen.

Am ersten von insgesamt drei Workshoptagen, wurde erst mal „gebrainstormt“. Auf Plakaten sammelten die Kinder ihre Assoziationen zum Thema Rassismus. Warum dieses Thema? Dennis Buss ist Pate gegen Rassismus am Gymnasium in Gronau und kennt sich deshalb bestens mit diesem aktuellen Thema aus. Auf Grundlage ihrer Gedanken zu diesem Thema entwickelten die Kinder ein Rollenspiel und einen Fragenkatalog. Mit diesem bewaffnet, wanderten sie durch die Ochtruper Innenstadt und befragten Passanten zu ihrer Meinung. Im Rollenspiel vertieften sie das Ganze, um herauszufinden, wie sich jemand fühlt, der mit Rassismus konfrontiert wird. Beide Aktionen dienten jedoch erst einmal nur der Vorbereitung. Am dritten Tag ging es schließlich darum, selbst einen Slam zu schreiben.

Damit bei dem Wetter die Köpfe vom ganzen Überlegen nicht zu heiß liefen, gab es zwischendurch zur Abkühlung ein Eis. Oder die Teilnehmer zogen aus dem stickigen Jugendcafé in den Schatten nach draußen.

Da es beim Poetryslam aber hauptsächlich darum geht, Texte zu schreiben, brachten die Elf- und Zwölfjährigen zusätzlich zu den Vorbereitungen auch schon erste Texte und manche sogar Reime zu Papier.

Als Thema vorgegeben wurde immer ein Name und eine Tätigkeit, nach der die Person süchtig ist. Ein Beispiel: Jule ist süchtig nach Lesen. Die Fünf hatten dann kurz Zeit, eine Geschichte um die beiden Wörter zu spinnen. Zur Inspiration inszenierte Dana Brüggenkamp währenddessen ihren selbst geschriebenen Slam „Das Licht am Tunnelende ist kaputt“.

Zum Poetryslam kam sie durch eine Aktion des Steinfurter Kinos. Sie war es auch, die im vergangenen Winter den „Christmas Slam“ während ihres FSJ-Jahres im Jugendcafé Freiraum veranstaltete. Den wird es übrigens in diesem Jahr wieder geben, voraussichtlich am 14. Dezember (Freitag). Vorher sind aber die fünf Workshop-Teilnehmer dran. Ihre fertigen Poetryslams sollen nämlich Anfang Oktober in einer Ausstellung in der Volksbank präsentiert werden.