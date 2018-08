Die rettende Oma kann Karate

Zum siebten Mal hat dort jetzt Vera Hartmann mit ihrem siebenköpfigen Team die organisatorische Planung und Leitung der Vormittagsangebote übernommen. „Viele der Grundschüler, die jetzt hier sind, sind auch so lange bereits dabei“, freut sie sich. Eine bessere Auszeichnung gibt es doch wohl kaum.

„Wir versuchen bei der Zusammenstellung der Aktionen natürlich, die Kinderwünsche zu berücksichtigen“, sagt Vera Hartmann. Manches, wie beispielsweise das Backen, hat bereits Tradition und gehört für die Teilnehmenden schon fast zum Ritual. Anderes, wie die Erstellung des Stopp-Motion-Films, wurde neu aufgenommen. „Früher haben sich die Kindercafe-Teilnehmer fest für einzelne Angebote entscheiden müssen. Das händeln wir inzwischen offener. Nur noch die Theater- und die Holz-AG sind fest. Aber auch hier besteht natürlich eine Wechselmöglichkeit“, erklärt die Jugendheim-Mitarbeiterin.

Vor allem in heißen Sommerphasen wie momentan ist Flexibilität das A und 0. „Man merkt, dass es scheinbar manche Kinder doch eher ins Freibad zieht. Nicht alle, die angemeldet waren, sind auch gekommen“, sagt Hartmann. „Dafür konnten aber dann andere nachrücken.“

Wofür das Herz von Jannis schlägt: Für Schalke 04, wie unschwer zu erkennen ist. Foto: Susanne Menzel

Und die genießen die Vormittage. Da wird auch bei 25 Grad im Kicker-Round eifrig gebolzt, ein anderes Bubenteam liefert sich schweißtreibende Wettrennen mit den Kettcars. Die jüngeren Kids spielen „Abklatschen“, oder hüpfen über die Twister-Matte. Tom-Luca, Luke und Santino zieht es nach der Begrüßung um 9.30 Uhr erst einmal an den Billard-Tisch. Das Trio hat sich im Kindercafé kennengelernt und schnell festgestellt, dass alle drei die gleichen Interessen haben: Neben den kleinen Bällen fasziniert sie noch das große, runde Leder. Und so steht außer Frage, wie der Tagesablauf bei den Sieben- bis Zehnjährigen aussehen wird.

Einen Raum weiter bemalen vier Mädchen sowie Kalle (6) Stoffbeutel für die Schule.

Ronja bemalt ihren Stoffbeutel. Foto: Susanne Menzel

Sonne, Himmel, Bäume, mitunter flattert ein lilafarbener Schmetterling durchs Gemälde. Leni, Mia und Ronja sind gänzlich ins Werkeln vertieft. „Basteln macht mir Spaß. Gebacken habe ich aber auch schon“, erzählt Ronja. Cookies habe sie hergestellt. Und damit alle von den Leckereien profitieren, werden die täglich zum Abschluss serviert.

„Richtig reinhauen“ müssen heute Bea und Mareen, die zusammen mit Mitarbeiter Fabian Post die Szenen für den Stopp-Motion-Film vorbereiten. Die sind aus Lego-Steinen und Figuren. Jede einzelne Bewegung wird fotografiert, die Einzelbilder hintereinander gelegt und gefilmt. „Je kleinteiliger das gemacht wird, desto besser für den Film“, erklärt Fabian Post.

Das Drehbuch, soviel sei schon vorab verraten, hat es in sich und verspricht viel Spannung. Ebenso eine Entführung aus dem Freibad. „Der Streifen endet natürlich mit einem Happy-End“, versichert Post. Und seine Assistentinnen an diesem Tage, Bea und Mareen, plaudern auch noch ein Detail aus: „Die rettende Oma in dem Film kann Karate.“ Am Freitag, nach der Aufführung, wissen dann alle mehr.

Jule presst Blumen. Foto: Susanne Menzel

Das gilt auch für die Premiere der Theater-AG. „Die Akteure habe sich in verschiedene Kostüme verliebt. Und wir mussten jetzt ein Stück schreiben, in dem Polizist, Cowboy, Ritter oder auch Punks gleichermaßen vorkommen. Nicht ganz einfach“, haben die Laiendarsteller festgestellt. Aber mit reger Fantasie ist alles möglich. Selbst ein epochenübergreifender Handlungsstrang. Die Eltern können sich als Ehrengäste ebenfalls am Freitag davon überzeugen.