Es geht auch ohne Peter Maffay

Peter Maffay war natürlich nicht da. Für zwei kleine Brücken im Stadtpark schwingt der den Allerwertesten schon gar nicht. Da müssen schon mehr kommen – sieben, beispielsweise. Andererseits wäre es dem Rockbarden am gestrigen Donnerstag auch wohl viel zu früh gewesen. Um kurz vor 8 Uhr rangierte nämlich schon der große Lkw der Firma Holzbau Quappen am noch immer fehlenden Wasserübergang in der Nähe der Villa Winkel. Und auch die drei Mitarbeiter waren da natürlich schon samt einer in ihre Einzelteile zerlegten Brücke im Gepäck aus dem Emsland angereist.

Aber bevor Stefan Schlepper, Sergey Schischkin und Andre Schomaker sich der mitgebrachten Stahl-Holzkonstruktion widmen konnten, mussten sie erst die großen Betonklötze entfernen, die in der brückenlosen Zeit einen unbedachten Gang ins Wasser verhindert hatten.

Wenn schon nicht Peter Maffay, so schlug doch kurz darauf Melanie Löcke vom Städtischen Bauamt auf. „Na prima, dass es jetzt klappt“, freute sich die Fachfrau, „dann ist ja auch zum Parkleuchten alles wieder in der Reihe.“ Mit rund 21 000 Euro werden die gestern aufgebaute 6,60 Meter lange und die etwas kleinere 4,30 Meter lange Brücke weiter hinten im Park, die am heutigen Freitag zusammengebaut wird, das Stadtsäckel belasten.

Brückenbau im Ochtruper Stadtpark 1/17 Am Donnerstag begann die Firma Quappen aus Sögel mit dem Aufbau der neuen Brücken im Stadtpark. Auch am Freitag wird noch gearbeitet. Foto: Martin Fahlbusch

Das Bauprinzip hat sich bewährt. So verrichten Brücken dieser Konstruktion schon an der Sporthalle zwischen Langenhorst und Welbergen ihre Dienste. „Damals mussten wir einen richtig großen Autokran bemühen. Diesmal reicht der Hydraulikausleger am hinteren Teil unseres Lasters“, erläutert Stefan Schlepper.

Zwischenzeitlich hat Sergey Schischkin ein kleines Problem entdeckt. Es handelt sich zwar nur um vielleicht zwei Zentimeter Holz, aber die müssen von den Balken am vorderen und hinteren Teil der Geländer abgesägt werden. Zunächst ist Handarbeit gefragt. Doch da die Säge nicht mehr die schärfste ist, muss schließlich die Motorsäge ran. Den Strom produziert ein auf dem Klein-Laster mitgeführtes Aggregat. Die drei Handwerker wissen sich in jeder Situation zu helfen und präzise sind sie sowieso. Deshalb werden auch die Sägestellen akribisch mit Schleifpapier begradigt und anschließend neu imprägniert.Erst wenn die beiden Geländer auf den Stahlquerträgern an den Enden mit großen Schrauben befestigt wurden und die hölzernen Querbohlen eingepasst sind, bekommt die Brücke auf den Betonfundamenten ihren endgültigen Halt. Doch jetzt geht es vor allem darum, alle Brücken-Einzelteile miteinander zu verschrauben.Und dann ist erst einmal Frühstückspause. Geschwitzt haben die drei sowieso. Aber ohne ordentliche Stärkung geht gar nichts. Da könnte auch Peter Maffay nichts ausrichten.