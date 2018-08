Nicht nur reden, sondern handeln

„Den Leuten nur etwas zu erzählen, bringt nichts. Man muss selbst mit gutem Beispiel vorangehen und umsetzen, was man predigt“, bringt es Thomas Ostendorf vom Landwirtschaftlichen Ortsverein (LOV) auf den Punkt. Mitte Mai war er deshalb gemeinsam mit Berufskollegen sowie in Kooperation mit Michael Struck von der Firma ASW gestartet, Blühstreifen entlang der Feldränder auszusäen (wir berichteten). Eine Mischung aus hoch wachsenden Sonnenblumen und der lila-farbenen Bienenblume Phacelia wurden immerhin auf 2,5 Hektar Fläche allein in der Töpferstaat in die Erde gebracht. Michael Struck: „Wir selbst von ASW haben schon eine Strecke von 25 Kilometern bearbeitet.“ Und viele Landwirte, davon ist Thomas Ostendorf überzeugt, „haben auch so, ganz privat und für sich, mitgezogen.“

Das Ergebnis steht zurzeit in vollster Blüte. Überall ragen die Sonnenblumen ihre Köpfe gen Himmel, verdecken mitunter die „geballte Wand an Maispflanzen“, schmunzelt Ostendorf. Nicht nur er und Michael Struck freuen sich an diesem Bild, auch zahlreiche Spaziergänger sowie Imker Norbert Feldevert: „Damit wurden besonders für Hummeln und Wildbienen kleine Oasen geschaffen. Diese beiden Insektenarten können nicht so lange Strecken überwinden und nutzen dann diese Pflanzen, um sich zwischendurch niederzulassen.“ So brummt und summt es auch in den gelben Streifen. Die Phacelia ist inzwischen schon vertrocknet, nur einzelne Blütenstände ragen hin und wieder noch heraus. „Die Aktion ist ein Anfang, um die Menschen zu sensibilisieren. Sie kann zwar die Natur nicht in Gänze retten, aber mit dazu beitragen, ein Bewusstsein für sie zu schaffen“, sind die Männer überzeugt.

25 Schilder haben sie zudem aufgestellt, die auf den Hintergrund dieser Aktion hinweisen und sie erklären.

„Wir sind natürlich bestrebt, im kommenden Jahr diese Aussaaten zu wiederholen“, schaut Thomas Ostendorf schon jetzt voraus.“ Zumal dafür die Bürokratie endlich mal nicht so hoch gehängt worden sei. Ein Eintrag im Formular habe ausgereicht: „Man musste im Grunde nur schreiben, dass man teilnimmt. Und nicht wie sonst im Detail erklären, wo und was man genau macht“, lobt er die Behörden für die gelungene Kooperation.

Um das Thema Nachhaltigkeit bei den Blühstreifen ebenfalls in den Fokus zu nehmen, regt er an, „im Frühherbst, wenn die Sonnenblumenkerne reif sind, einzelne Köpfe zu pflücken und den Samen daraus zu trockenen. „Den kann man dann im kommenden Frühjahr wieder aussäen.“ Allerdings wollen Ostendorf, Michael Struck sowie Imker Norbert Feldevert das jetzt „keinesfalls als Aufforderung verstanden wissen, sämtliche Sonnenblumen als Deko abzuschneiden oder abzuknicken. Bitte wirklich erst dann mal den ein oder anderen Kopf, wenn die Blühphase vorbei ist und die gelben Blätter nicht mehr an der Pflanze haften.“

Eine weitere positive Entwicklung hat Thomas Ostendorf zudem ausgemacht: „Es gibt dieses Jahr wesentlich mehr Fasane auf den Feldern.“ Wahrscheinlich auch dankbare Blumenfreunde.