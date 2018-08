Vom Provisorium in den Neubau

Das es in einer Kita wuselig zugeht, ist nichts Ungewöhnliches. Nur wenn keine Kinder da sind, lässt das den Beobachter stutzen. Am Freitagvormittag hatten die Mitarbeiter der Kita „De Lütten“ an der Schützenstraße auch ohne die Mädchen und Jungen der Einrichtung genug zu tun. Galt es für das 15-köpfige Team doch, den Umzug vom Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße zu meistern und am neuen Standort alles für die Kinder herzurichten. Denn die „Lütten“ kommen schon am Dienstag (7. August).

Satte 1000 Quadratmeter Innenfläche umfasst der ebenerdige Neubau und bietet Platz für 85 Kindergartenkinder. Aktuell seien im Ü 3-Bereich noch einige Kapazitäten frei, berichtet Leiterin Steffi Winter. Kein Wunder, schließlich wächst die Einrichtung von drei Gruppen an der Professor-Katerkamp-Straße auf fünf Gruppen an der Schützenstraße. Im sogenannten Krippenbereich, der zwei Gruppen umfasst, werden die Jüngsten betreut. In zwei weiteren Gruppen arbeiten die Erzieher altersübergreifend mit Zwei- bis Vier- beziehungsweise Vier- bis Sechsjährigen. Hinzu kommt außerdem eine Regelbereichsgruppe mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren.

Wie eine Kita umzieht? Gute Planung sei in diesem Zusammenhang alles, weiß Steffi Winter. Vor drei Wochen wuppte sie zusammen mit ihrem Team und zahllosen weiteren Helfern den Umzug an die Schützenstraße. „Zum Glück habe ich tolle Kollegen, die alles vorher eingepackt und beschriftet haben, so dass wir den Umzug innerhalb eines Tages geschafft haben“, blickt die Kita-Leiterin kurz vor der Eröffnung zurück. Auch einige Eltern packten mit an, dazu die Familienangehörigen und Freunde der Mitarbeiter. Danach gab es zwei Wochen Urlaub und dann – eine Woche früher als sonst – machte sich das Team der Kita am Montag wieder an die Arbeit. Während Handwerker letzte Hand anlegten, bauten die Mitarbeiter Schränke auf, räumten Spielzeug und Bücher ein, putzten und noch so einiges mehr. Und sie waren fleißig. „Natürlich fehlt hier und da noch etwas, aber ansonsten sind wir startklar“, vermeldete Steffi Winter am Freitagmorgen.

Neubau Kita „De Lütten“ fertiggestellt 1/33 Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Das Mitarbeiter-Team der Kita kümmerte sich in der vergangenen Woche darum, die neuen Räume einzurichten. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Nach gut einem Jahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße ist die Kita "De Lütten" jetzt in das neue Gebäude an der Schützenstraße umgezogen. Foto: Anne Steven

Auf die Mädchen und Jungen der Einrichtung warten liebevoll gestaltete Gruppenräume mit teils individuell gefertigten Möbeln aus Holz zum Spielen, Toben und auch Schlafen. Der Außenbereich lockt mit zwei großen Matschanlagen und allem Zubehör, was ein Spielplatz so haben muss.

Für die kulinarischen Genüsse ist eine Hauswirtschaftsmeisterin zuständig, die täglich für die Kinder frisch kocht. „Ich glaube, damit sind wir die einzige Kita in Ochtrup“, schätzt Steffi Winter. Die Mahlzeiten nehmen die Kinder in der Gruppen ein. „Die Tische sind einklappbar“, erzählt Steffi Winter und führt diese Konstruktion rasch vor. „So können wir, wenn die Tische nicht benötigt werden, den Platz anderweitig nutzen.“

Und auch der Sanitärbereich ist auf die Bedürfnisse der Kindergartenkinder abgestimmt – inklusive Mini-Toiletten und -Waschbecken, Wickeltischen und Duschen. Es gibt außerdem Schlaf-, Ruhe- und Snoezelräume zum Entspannen, Mittagschlafhalten und Ausruhen.

Letzteres werden die Kita- Mitarbeiter an diesem Wochenende noch einmal tun, bevor am Dienstag der Betrieb am neuen Standort losgeht. Dann endlich auch mit Kindern.