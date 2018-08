Ein Gewerk greift ins andere

Händereibend streift Josef Menze in diesen Tagen über die Baustelle. Seit Anfang des Jahres begleiten die WN ihn und seine Familie beim Abenteuer Hausbau. Und gerade geht es wieder einmal sehr gut voran. Deshalb auch die gute Laune des Senior-Bauherren.

In dieser Woche haben die Fliesenleger ihr Werk begonnen. Stefan Siverin und Hendrik Levers von der Firma Bloom aus Gronau kümmern sich derzeit um die Wände in den beiden Bädern. „Den Boden können wir nicht machen. Das hängt mit der Trocknungsphase des Estrichs zusammen“, erklärt Stefan Siverin. In zwei Wochen, so schätzt der Fachmann, könnte das etwas werden. Die hellen Fliesen in den Bädern hängen bereits an den Wänden. Der Trend gehe mittlerweile zu immer größeren Fliesen, erzählen die beiden Handwerker. Das größte Format, das sie bisher verlegt haben, maß drei Mal anderthalb Meter. „Da kommt es dann beim Verlegen auf jeden Millimeter an“, weiß Hendrik Levers. Meistens würden die Fliesen deshalb noch zusätzlich mit Kleber bestrichen, so dass „Kleberbett in Kleberbett“ verlegt würde. „So vermeidet man Hohlstellen“, ergänzt Stefan Siverin. Warum das alles: Die Kunden wollen so wenig Fugenanteile wie möglich. „Das ist im Duschbereich natürlich praktisch“, sagt Hendrik Levers. Außerdem entstünde so ein durchgängiges, ruhiges Fliesenbild.

Die beiden Handwerker gönnen sich gerade eine kleine Pause. Kurze Zeit später sieht man sie aber schon wieder bei der Arbeit. Schließlich müssen die Fliesen noch verfugt werden. Familie Hippe/Menze hat sich als Wandfliese ein hochglänzendes weißes Exemplar im Format 30 Mal 60 Zentimeter ausgesucht. Die Abmauerungen und die Dusche werden dunkler gefliest. „Mir gefällt es“, lautet das Urteil des Senior-Bauherren.

Abenteuer Hausbau, Teil 14: Fliesen 1/31 Das Abenteuer Hausbau geht für Familie Hippe/Menze weiter. In der vergangenen Woche machten sich die Fliesenleger ans Werk. Außerdem waren die Heizungsbauer beschäftigt. Der Klinker ist bereits verfugt und für die Damen auf der Baustelle hat Senior-Bauherr Josef Menze sogar eine richtige Toilette eingerichtet. Foto: Anne Steven

Er ist an diesem Morgen mit den Fliesenlegern nicht alleine auf der Baustelle. Auf dem Dachboden rumort es. „Das sind die Heizungsbauer“, weiß der 64-Jährige. Die Mitarbeiter der Firma Köstering aus Gronau wollen ihr Werk vollenden. Sie sind damit beschäftigt, die Gasbrennwerttherme zu installieren. Zeitnah soll dann das Estrichtrocknungsprogramm gestartet werden. Im Wohnzimmer warten außerdem schon die Solarplatten auf ihren Einbau. Sie werden keinen Strom, dafür aber Wärme für die Heizung produzieren.

Und was gibt es sonst noch zu vermelden? Der Fuger hat bereits sein Werk getan. Stefan Wöstmann aus Rheine muss nur noch den Klinker abwaschen, wie Josef Menze berichtet, dann ist auch das Gewerk abgeschlossen. Familie Hippe/Menze hat zu dem weißen Klinker eine Naturzementfuge ausgesucht. „So kommt der Stein gut zur Geltung“, findet Josef Menze. Er ist schier begeistert, wie schnell gerade ein Gewerk ins andere greift. Denn auch der Maler hat sich bereits angekündigt und die Baustelle besichtigt.

Der Senior-Bauherr hat aber auch schon wieder etwas geschafft. Da derzeit der Anteil an weiblichen Arbeitern – zumindest aus den Reihen der Familie – deutlich erhöht ist, ließ sich der gelernte Installateur für seine Damen etwas einfallen. „Die konnte ich doch nicht aufs Dixi-Klo an der Straße schicken“, meint der Rentner kopfschüttelnd. So hat er in der Garage mit einer Wolldecke ein kleines Séparée geschaffen und dort eine richtige Toilette gebaut. Nur für den Übergang, versteht sich. Es ist alles da: Toilettenreiniger, eine Klobürste, Papier und sogar Desinfektionsmittel. Ein Schild mit roter Schrift warnt zudem Unbefugte vor dem Gang ins stille Örtchen. Nein, dort dürfen nur die Damen ihr Geschäft verrichten . . .