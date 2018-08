Und es geht doch! Viele Töpferstädter mögen ihre Innenstadt schon mal abgeschrieben haben, weil die ja irgendwie veröde, hört man. Seit Samstagabend könnte man Folgendes dagegenhalten: Gegen drohenden Tiefschlaf hilft gute und gut gemachte Musik, angenehmes Ambiente, feier-freundliche Menschen, eine erprobte Veranstaltung, die die Situation rund um den neu gestalteten Kirchplatz gelungen aufnimmt und ein tolles Wetterchen. So kommt Leben in die Bude.Und das galt beispielsweise nicht nur für den unmittelbaren Bereich vor den beiden Bühnen an der Sparkasse und der Lambertikirche. Auch etwas abgelegenere Restaurants, Gaststätten und Kneipen profitierten von dem Sog in die Innenstadt – vor allem dann, wenn die Gastronomen das Motto „Draußen-Versorgung“ gut umsetzten.

Für den Rest sorgten durchweg spielfreudige Musiker, die mit stoischer Ruhe einige offensichtliche technische Probleme einfach wegrockten. Das in Ochtrup wohlbekannte Duo „Budy&Soul“ alias Holger Bürgel und Calle Meinert hatten Routine genug, die Weinerstraße mit Leben zu füllen. Nicht ganz einfach stellte sich das beim „Schwimmerbecken“ unmittelbar vor der Bühne heraus. Der durchaus feierbereite Westfale steht erst einmal lieber am Rand – oder macht es sich auf Bänken und an Tischen rund um die Kneipen und „Versorgungsbetriebe“ bequem. Aber wie heißt es so treffend „steter Tropfen füllt auch den Schwimmerbereich“ – und das lag nicht zuletzt an einem ausgelassen Gig der „Atomic Playboys“, die mit einem Kapitän der Herzen und einer rasanten Clownstruppe auf der Bühne wirbelten. Sie kannten keine Gnade und machten weder vor deutschen Schlagern noch rockigen Evergreens halt. Genau die richtige Mischung für einen Feierabend, wäre ihnen die angesprochene Technik etwas holder gewesen, es hätte Atemnot im Gedränge gedroht.Mit dem neuen Kirchplatz und seiner Funktion als Auftrittsort hatten die Veranstalter zusätzlich ins Schwarze getroffen. Dort schöpften die Lokalhelden „Memories of Fake“ zu Beginn den Honig ab, den sie als unbeirrbare Punkrocker seit Jahren verdient haben. Die Kirchplatz-Location bestand aber auch durch den rasanten und umjubelten Auftritt von „Alex im Westerland“ endgültig ihre Feuertaufe.

14. Ochtruper Musiknacht „Night Light“ 1/105 Stimmungsvoll und gut besucht war am Samstagabend die 14. Auflage der Ochtruper Musiknacht "Night Light". Auf zwei Bühnen sorgten verschiedene Bands für Party-Atmosphäre. Foto: Martin Fahlbusch

Nach den bei sprichwörtlich Jung und Alt beliebten und geschätzten Ochtruper Eigengewächsen, legten die Frankfurter-Vier genau die Schippe drauf, die Ambiente und Stimmung allemal verdient hatten. Die Stadt war ordentlich voll, übervoll augenscheinlich nur ganz Wenige, bestens gelaunt die überwältigende Mehrheit, der feierfreudig der Gegenbeweis zur „öden Innenstadt“ mit viel Lächeln locker gelang.