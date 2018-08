Die Seminar finden am 25. August (Samstag) von 9 bis 16.30 Uhr, am 1. September (Samstag) von 9 bis 16.30 Uhr sowie am 3. September (Montag) von 9 bis 16.30 Uhr im DRK-Zentrum, Gausebrink 63, statt.

Die Lehrgänge richten sich jeweils nicht nur an Führerscheinbewerber, sondern an alle, die in der Lage sein wollen, richtig zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. „Das ist nicht nur bei Verkehrsunfällen, sondern viel häufiger in der Familie, am Arbeitsplatz oder bei Freizeitaktivitäten der Fall“, schreibt das DRK. Die Kurse sind auch als Qualifikation für Mitarbeiter in Firmen, die zu betrieblichen Ersthelfern ausgebildet werden sollen, geeignet.

Eine Anmeldung für einen der genannten Kurse erfolgt vorzugsweise über die Homepage des DRK, per E-Mail an monika.krabbe@­drk-ov-ochtrup.de oder telefonisch unter der Nummer 0 25 53 / 97 73 40 (9 bis 11.30 Uhr). Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und ist am Kurstag in bar zu entrichten.