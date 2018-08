Teich im Stadtpark ist gekippt

Ein Besuch macht deutlich: Hier stimmt etwas nicht. Ein fauliger Geruch steigt von dem Gewässer auf, ein schmieriger Film liegt auf der Wasseroberfläche, und direkt darunter treiben zahlreiche Fische kieloben.

Bereits am Sonntagnachmittag wurden erste Bilder in den Ochtruper Gruppen im sozialen Netzwerk Facebook geteilt. Und auch Kämmerer Roland Frenkert erhielt erste WhatsApp-Nachrichten von besorgten Bürgern.

„Die hohen Temperaturen haben zu einem Sauerstoffmangel geführt“, erklärte Ochtrups Erste Beigeordnete Birgit Stening auf Anfrage dieser Zeitung das Fischsterben im Teich. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes rückten deshalb am Montagmorgen gleich in den Stadtpark aus, um die Kadaver einzusammeln: etwa 200 Rotaugen und einige wenige Karpfen.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes sammelten zahlreiche Fischkadaver aus dem Stadtparkteich. Foto: Anne Steven

Wichtig sei es, die toten Fische schnellstmöglich aus dem Wasser zu holen. „Wir wollen nicht, dass durch einsetzende Verwesungsprozesse noch weiterer Schaden entsteht“, sagte Stening mit Blick auf die Enten im Park. Viel mehr könne die Kommune allerdings nicht tun. Eine Möglichkeit wäre, das Wasser beispielsweise mit einer Pumpe umzuwälzen. Diese Maßnahme würde jedoch nicht genügend Sauerstoff ins Wasser zurückbringen. Zudem könnte die Pumpe durch den vielen Schlamm Schaden nehmen, erklärte Roland Frenkert.

Und den Teich mit frischem Wasser füllen? „Wir hatten schon Kontakt mit der Freiwilligen Feuerwehr, die den Teich mit Frischwasser auffüllen könnte. Das hätte aber nur einen kurzfristigen Effekt“, betonte Frenkert. Innerhalb kürzester Zeit wäre das Wasser aufgrund der weiterhin hohen Temperaturen wieder ohne Sauerstoff. „Es ist ein stehendes Gewässer ohne Regulierung durch Pflanzen oder eine Uferschlammzone“, machte der Kämmerer weiter deutlich. Langfristig gelte es für die Kommune, das zu ändern. „Da müssen wir uns etwas einfallen lassen“, sagte Frenkert, dem es um die Fische leidtut. Ärgerlich für die Kommune ist der Vorfall zudem mit Blick auf das „Parkleuchten“ vom 24. bis 26. August (Freitag bis Sonntag). „Wir müssen warten, bis es Regen gibt“, erklärte Stening.

Ein ähnliches Schicksal wie den Rotaugen und Karpfen im Teich des Stadtparks widerfuhr auch den Fischen in der Gräfte am Wasserschloss Haus Welbergen. Das ausgedehnte Grabensystem wird vom Gauxbach gespeist. Während im Stadtparkteich immerhin noch Wasser vorhanden ist, lief die Gräfte in großen Teil trocken, „furztrocken“ (Frenkert).