Mofafahren ist erst ab 15 Jahren erlaubt. Ohne „Wenn und Aber“. Gedrosselt auf 25 Kilometer pro Stunde, alleine, ohne Sozius oder Sozia. Für Sina heißt das: Noch ein wenig warten.

Wobei der Gesetzgeber „bei einem wichtigen Grund“ eine Ausnahme macht, ist das begleitete Fahren. Der Führerschein ab 17 Jahren kann unter gewissen Umständen bereits früher ausgestellt werden. Simone Cool: „Dabei ist der Rahmen allerdings sehr eng gesteckt. Die Vorgaben dazu sind detailliert im Paragraf 10 der Fahrerlaubnisverordnung geregelt.“

Und die besagt, dass der „wichtige Grund" beispielsweise beruflicher Art sein könnte. Etwa, weil die Arbeitsstelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen ist. Oder weil der Arbeitseinsatz mitten in der Nacht erfolgt – etwa bei Bäckern –, zu dieser Zeit aber weit und breit kein Bus verkehrt.

Auch dann kann sich der Fahranfänger nicht einfach ans Steuer setzen und mit erteiltem Fleppen munter durch die Gegend juckeln: „Es sind maximal Fahrstrecken zwischen 20 und 50 Kilometern erlaubt“, schränkt die Kreissprecherin ein.

Eine weitere Voraussetzung, um den Führerschein beantragen zu können, ist die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses. Das muss eine blütenweiße Weste bescheinigen. Wer – salopp gesagt – Dreck am Stecken hat, ist von vornherein chancenlos.

Nicht zuletzt steht noch ein entsprechender Eignungsnachweis als nächste Hürde an. Dahinter verbirgt sich die „medizinisch-psychologische Untersuchung“, „die schnell mal bis zu 300 Euro kosten kann“, so die zuständige Behörde. Spätestens da hört dann bei den meisten der Wunsch nach einer vorzeitig erteilten Fahrerlaubnis auf. Am Ende klaffen auch Anträge und tatsächliche Genehmigungen etwas weiter auseinander. So gab es im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 1. August 2018 46 Anträge. Tatsächlich erteilt wurden 25 Genehmigungen. Auf die Jahre ausgewiesen waren es in 2014 zwölf Anträge und sieben Genehmigungen, 2015 war das Verhältnis 16 zu elf, ein Jahr später elf zu vier und 2017 wurden von den sechs Anträgen zwei genehmigt. In diesem Jahr erfolgte bisher ein Antrag – und der wurde positiv beschieden.