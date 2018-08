Wenn die Uhren anders ticken

Wer durch mehrere Zeitzonen reist, hat oft mit Schlaf- oder Appetitlosigkeit, aber auch Konzentrationsschwächen zu kämpfen. Jetlag nennt sich das Phänomen, das nach Langstreckenflügen auftreten kann. „Aber nur, wenn man nach Westen oder Osten reist“, erklärt Christoph Stücker, Inhaber der Marien-Apotheke in Ochtrup. Eben dorthin, wo die Uhren etwas anders ticken als in der Heimat.

Denn die Beschwerden, die den Jetlag ausmachen, werden dadurch verursacht, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander gerät. „Daran hängen bestimmte Funktionen“, erklärt der Fachmann. „Zu jeder Tages- und Nachtzeit passiert etwas anderes im Körper, der sich erst an den neuen Rhythmus gewöhnen muss.“ Auf dem Weg in den Westen falle das leichter, umgekehrt seien die Symptome ausgeprägter. „Wer aus den USA zurückkommt, hat dann zu Hause mehr mit dem Jetlag zu tun als während des Urlaubs“, erklärt Stücker. Wobei das ohnehin eine individuelle Angelegenheit sei. „Der eine hat große Schwierigkeiten, der andere merkt fast gar nichts.“

Apotheker Christoph Stücker. Foto: Heidrun Riese

Hat jemand Probleme mit Jetlag, könne er im Vorfeld schon etwas dagegen tun. „Indem man den Schlafrhythmus anpasst“, erklärt der Apotheker. „Geht es in den Osten, geht man kurz vor dem Urlaub früher ins Bett als gewohnt. Fliegt man in den Westen, bleibt man länger auf.“ Stücker berichtet außerdem von Langstreckenreisenden, die ihre Uhren bereits umstellen, bevor sie am Reiseziel ankommen. „Das ist ein kleiner Trick, der unter Umständen helfen kann.“ Vor allem aber sollten die, die weit weg in den Urlaub fliegen, sich an den ersten Tagen ein bisschen Ruhe gönnen und keinen unnötigen Stress antun. „Man sollte dem Körper ein bisschen Zeit geben, um sich anzupassen“, informiert der Fachmann. Wichtig sei auch, für ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. „Alkohol sollte an den ersten Tagen aber vermieden werden“, sagt Stücker, „weil er eine zusätzliche Belastung darstellt.“

Schlafmittel zu nehmen, davon hält der Apotheker nichts. „Medikamentös würde ich da nichts machen“, lautet seine Empfehlung. Wenn es um Arzneimittel geht, hat er aber noch einen Tipp: „Wer hormonelle Präparate einnimmt, sollte bei längeren Reisen die örtlichen Einnahmezeiten beachten.“

Mit möglichen Beschwerden besser klarzukommen, dabei helfe auch eine vorausschauende Planung. Nach dem Heimflug noch ein paar Tage zu Hause zu verbringen, bevor es wieder in die Firma geht, das würden die meisten Urlauber aber ohnehin machen, ohne dabei über möglichen Jetlag nachzudenken. „Wer möchte schon am Abend aus dem Urlaub kommen und am nächsten Morgen gleich wieder zur Arbeit gehen?“, wirft der Inhaber der Marien-Apotheke ein.

Übrigens dauert Jetlag viel länger, als man vielleicht meint – und merkt. Während die spürbaren Symptome in der Regel nach zwei bis drei Tagen abklingen, brauchen einige Körperfunktionen länger, um sich auf die neuen Umstände einzustellen. Temperatur und Blutdruck steigen, auch die Hormonausschüttung gerät bei der Zeitverschiebung durcheinander. „Es dauert zwei Wochen, bis sich das alles angepasst hat“, weiß Christoph Stücker. Die meisten Urlauber sind dann schon längst wieder in der Heimat – und träumen vielleicht schon von der nächsten Fernreise.