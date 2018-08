Einsatz für die Kartoffel-Cracks

„Mach’ bloß keine Fotos von mir, wie ich hier Kartoffeln schäle! Sonst sieht meine Frau das und ich bin demnächst auch zu Hause dran.“ So ist er, der Ochtruper Feuerwehrmann. Auch wenn er längst in der Ehrenabteilung ist, sieht er die Gefahr schon im Voraus kommen – und leitet entsprechende Gegenmaßnahmen ein.

Man musste einfach bei der Einladung im Ochtruper Lokalteil der Westfälischen Nachrichten über den markanten Satz stolpern: „Die Organisatoren der Ehrenabteilung, Gruppe zwei, erinnern die Mitglieder daran, zum nächsten Treffen beim Feuerwehrkameraden Reinhold Wuff Schälmesser mitzubringen.“ Man stelle sich das bildlich und vor allem körperlich vor: Draußen kratzt die Sonne am nächsten Temperaturrekord und die ehrenhaften Blauröcke treffen sich zum Reibekuchenessen. Und warum? „Weil wir das immer am ersten Montag im August machen“, stellt Gastgeber Reinhold Wuff trocken klar.

Reibekuchen bei der Ehrenabteilung der Feuerwehr 1/25 Jedes Jahr am ersten Montag im August trifft sich die Gruppe 2 der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr zum Reibekuchen essen. Auch Temperaturen über 30 Grad Celsius können sie davon nicht abhalten. Selbstverständlich legen die Kameraden selbst Hand an, sowohl beim Schälen als auch beim Backen. Foto: Martin Fahlbusch

Aber bevor Kartoffeln und Zwiebeln um ihre Schalen bangen müssen, wird zunächst Zielwasser ausgeschenkt. Auf dem langen Tisch in der offenen Scheune sind kurz darauf neben den Kronkorken die richtig scharfen Sachen zu finden. Da liegt das Modell „Supermarkt“ neben der feinen, aber rostenden Klinge, dem sogenannten Mühlenmesser aus Solingen. Und dann gibt es noch diese fürchterlichen Sparschäler. Mit denen kann eh nur Bernhard Weß­els umgehen, obwohl der grün ist – eigentlich keine amtliche Feuerwehrfarbe. Kurz nach dem Begrüßungsschluck kommt Bewegung in die Schälbande, denn die ersten Gäste – Feuerwehrkollegen aus Holtwick – biegen samt Mannschaftswagen um die Ecke. Bei den Ochtrupern gibt es kein Halten mehr: Was nach Kartoffel oder Zwiebel aussieht, bekommt die Klingen zu spüren. Für alle Fälle sind ehemalige Rettungssanitäter anwesend.

Derweil schlägt die rührende Stunde der Kartoffel-Cracks Josef Kockmann und Paul Katerkamp. Paketweise zerdeppern sie Eier und bauen das elektrische Schnitzelwerk auf. „Gleich kommen auch noch Kameraden aus Lette, da müssen die Mengen stimmen“, weiß Reinhold Wuff.

Irgendein Enkel muss heute wohl auf seine Abkühlung verzichten, denn auf dem Tisch werden in einer Babybadewanne geriebene Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Salz, Pfeffer, Haferflocken und mehrere Hände Mehl verrührt. Andere helfende Hände dekorieren Schwarz- und Toastbrot sowie das obligatorische Apfelmus, und die große Pfanne steht schon unter Dampf. Dann der entscheidende Moment: Der Erstling wird aus dem Fett gerettet. Hausherrin Margret Wuff wird zur Kostprobe gebeten und gibt sich gnädig. Die rund 50 Gäste dürfen ran – und wie! Daumen hoch von allen Essern. Nur Margret hat noch eine Mahnung parat: „Beim nächsten Mal wird nicht nur geschält, sondern ihr helft Reinhold auch beim Aufbauen. Sonst petze ich bei euren Frauen, wie geschickt ihr beim Kartoffelschälen seid . . .“