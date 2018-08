Neue Fenster und Türen kommen

Ein Kran ist nötig, um die neuen Fenster für die Hauptschule an ihren Bestimmungsort zu bringen. Hoch oben auf einem Gerüst stehend nehmen die Mitarbeiter der Firma TPM aus Schüttorf die grüngestrichenen Alu-Rahmen entgegen. Sie sind am Dienstagmorgen nicht um ihren Arbeitslosplatz in der prallen Sonne zu beneiden. Doch es hilft ja alles nichts, die Fenster müssen eingebaut werden.

Von unten beobachtet Matthias Gertz das Geschehen in luftiger Höhe. Es sei bereits der fünfte Abschnitt dieser Sanierungsmaßnahme, erzählt der Mitarbeiter im Bauamt der Stadt Och­trup. Nach und nach sollen alle Fenster des 1982 erbauten Gebäudes ausgetauscht werden. Während in der Vergangenheit meist nur zwei Klassen pro Jahr saniert werden konnten, sind in diesem Jahr gleich vier Klassen an der Reihe. Das hängt mit der Finanzierung zusammen. Denn diesmal bekommt die Stadt einen fetten Zuschuss aus Mitteln des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes. „Die Förderquote liegt bei 90 Prozent“, freut sich Matthias Gertz, dass die Kommune nur einen Bruchteil der 60 000 Euro Gesamtkosten tragen muss. Insgesamt sollen 32 Fenster inklusive Sonnenschutz ausgetauscht werden. Auch in den kommenden Jahren werde sich diese Sanierungsmaßnahme noch weiterziehen, weiß Gertz. Denn im kompletten Erdgeschoss und auf der Nordseite des Hauptschulgebäudes müssen die Fenster ebenfalls noch saniert werden. „Leider ist das Förderprogramm jetzt zu Ende. Aber es gibt ja immer wieder neue Möglichkeiten“, hofft Matthias Gertz auf weitere finanzielle Förderungen.

Baumaßnahmen während der Ferien am Schulzentrum 1/23 An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Hauptschue wurden am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Fenster ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Realschule (Foto) und am Gymnasium tauschten die Handwerker jeweils fünf Innentüren aus. Kosten: circa 20 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Realschule (Foto) und am Gymnasium tauschten die Handwerker jeweils fünf Innentüren aus. Kosten: circa 20 000 Euro. Foto: Anne Steven

An der Realschule (Foto) und am Gymnasium tauschten die Handwerker jeweils fünf Innentüren aus. Kosten: circa 20 000 Euro. Foto: Anne Steven

Auch an der Realschule und am Gymnasium sind in diesen Tagen die Handwerker zugange. Die Firma Eilert aus Ochtrup tauscht jeweils fünf Innentüren an beiden Schulen aus. Diese Maßnahme zieht sich ebenfalls bereits einige Jahre. Die Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro pro Jahr trägt die Stadt. Und so werden nach und nach aus dunkelbraunen Türen in grober Holzstrukturoptik schlichte gelbe Türen. An der Realschule sei die Maßnahme „bald durch“, wie Matthias Gertz betont. Schließlich gelte es dort, durch den Anbau aus dem Jahr 1996, deutlich weniger Türen auszutauschen als am Gymnasium, wo die Baustruktur einfach älter sei.