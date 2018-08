Die Eltern? Kaum vermisst!

Nach kurzer Bedenkzeit kommt die Antwort von Tim Gruchmann wie aus der Pistole geschossen: „Meine Eltern habe ich in Südamerika am wenigsten vermisst. Das mag sich komisch anhören.“ Aber unfreundlich oder gar respektlos ist das ganz und gar nicht, wenn man das Gespräch mit dem nun 16-Jährigen Revue passieren lässt.

Mit 15 Jahren ist er im August 2017 für bald zwölf Monate im Internationalen Austauschprogrammes des Rotary-Clubs Steinfurt nach Ecuador geflogen. Dort hat Tim Gruchmann in zwei Gastfamilien gelebt, ist zur Schule gegangen, entwickelte in der Zeit einen wirklich neuen Blick für viele Dinge, wie er sagt: „Ich bin selbstsicherer und selbstbewusster geworden, das Leben in Südamerika hat mich neugieriger und offener gemacht. Andere Menschen, andere Länder und was da passiert, interessieren mich jetzt viel mehr.“

Das vermeintlich erwartete „Ich bin erwachsener geworden“ kommt ihm aber nicht über die Lippen. Tim ist unbefangen und unverstellt geblieben. „Bevor ich nach Südamerika abflog, sah ich mich irgendwann eher im IT-Bereich; auf der einen Seite ich, auf der anderen Seite der PC und die Technik. Mittlerweile hat sich mein Blick- und Neugierwinkel echt verbreitert hin zu anderen Menschen, anderen Länder, anderen Kulturen“, beschreibt er seinen Lern- und Erfahrungsprozess.

Das klingt bei ihm nicht akademisch oder pflichtbeflissen, sondern er hat es erlebt und es hat ihn reicher gemacht. Seine Mutter, mit der er seinen Lebensmittelpunkt in Burgsteinfurt hat, zögerte, als die Idee auf den Tisch kam. Ob denn nicht erst einmal drei Monate auf dem südamerikanischen Kontinent reichen würden? Vater Torsten, zu der Zeit auch noch der Präsident des Rotary-Clubs Steinfurt, hat ihn zu zwölf Monaten ermutigt und ihm die locker zugetraut.

Da Tim vorher kein Spanisch konnte, ist der Vater mit ihm zur Volkshochschule gegangen und hat mitgebüffelt. „Die anderen Türöffner für das gelungene Projekt Ecuador waren die beiden tollen Familien, bei und mit denen ich leben durfte. Und für meine Mitschüler in Ecuador bin ich eigentlich vom ersten Tag an kein Fremder gewesen. Die haben mich einfach mitgeschleppt“, erinnert sich Tim.

Das Leben in Ecuador ist für Jugendliche kontrollierter, die Familie wichtig. Als Tim sich mal alleine aufs Fahrrad setzten wollte, um die Stadt zu erkunden, hätten die ihm lieber ein Taxi gerufen.

Absolut hilfreich ist für ihn die Vorbereitung und Betreuung durch den Rotary-Club gewesen. „Die haben Intensivsprachkurse angeboten, haben immer mal die Austauschtruppe, die über den Kontinent verteilt war – in der Zeit rund 80 Jugendliche – zusammengeholt. Teambuilding hilft immer“, schmunzelt Gruchmann junior.

Es gibt nach der Rückkehr während eines mehrwöchigen Aufenthalts bei seinem Vater in Ochtrup einen Clou. Die Gruchmanns nennen das „Familienzusammenführung der besonderen Art“. Mit am Tisch in der Töpferstadt sitzt und erzählt in engagiertem Deutsch José Antonio Ochoa Gruzman. Das ist der älteste Sohn der Fa-milie, bei der Tim Gruch-mann zuletzt in Ecuador war.

Den kennt er aber erst seit ein paar Tagen. José war und ist in Deutschland zum Austausch. „Papa und ich haben viel rumtelefoniert, als wir hörten, dass er erst Mitte August nach Ecuador zurückfliegt.“ Gefunden haben sie ihn im thüringischen Mühlhausen. José war baff, hat sich umgehend in den Zug gesetzt, um seinen „Gastbruder“ Tim kennenzulernen.

Die Chemie stimmte sofort. Nach dem Zeitungsgespräch werden die beiden kochen: „Ceviche de pescado“. Haben José und Tim erklärtermaßen noch nie zusammen gemacht. Allein, wenn man den beiden bei der Vorbereitung zusieht, wird klar: Das Ergebnis der „neubrüderlichen“ Kochkooperation wird lecker!