Bei dem aktuellen Wüsten-Klima ist es ratsam, die notwendigen Spaziergänge mit dem Hund in die berühmte Herrgottsfrühe zu legen. Man erlebt die vermeintliche Stille der Natur und der Schweiß rinnt noch nicht ungehemmt, sondern tröpfelt eher. Auch der Hund entwickelt noch beachtliche Sportlichkeit und liegt nicht nur verpennt im Schatten. Neulich war er aber besonders aufgeregt, als er wie ein Berserker die bekannten münsterländischen Wall­hecken rauf- und runterjagte. Mein Freund hatte echte Mühe, dem Vierbeiner zu folgen, ihn einzuholen war ohnehin keine Option. Verdutzt bemerkte er zudem zarte Töne in der Luft, die vermeintlich aus der Hecke kamen. Nach einem neugierigen Blick durch eine Laublücke stellte sich das nächste Rätsel: „Trägt Götz Alsmann einen Strohhut, wenn er sich um diese Zeit in der münsterländischen Parklandschaft ergeht?“ Nach dem Näherkommen, einem verdutzten Hallo und einigen schmunzelnden Erläuterungen, lag die Lösung schnell auf der Hand.

Der Strohbehütete trug eine Ukulele um den Hals von der bekannten Firma Brüko, deren Stempel immer noch die verwirrende Auskunft „Made in Western Germany“ parat hat. Den Rest lieferte der Musiker selbst: „Sie können ihren Hund frei laufen lassen und ich störe niemanden, wenn ich neue Fingersätze übe.“ Morgenstund hat mitunter Verrücktes im Mund.