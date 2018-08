Baggy-Pants, Ugly-Sneaker & Co.

„Im Sommer 2018 sind bei den Damen vor allem kurze Kleider mit floralen Mustern angesagt“, erzählt Bernhild Holtmannspötter vom Modegeschäft CeDe an der Bahnhofstraße. Der Trend gehe außerdem zu T-Shirts mit Volants, Prints, Spitze, Applikationen oder auch diversen Mustern, fügt sie hinzu.

„In diesem Jahr zeigt sich die Mode insgesamt besonders vielfältig und individuell“, ergänzt ihre Kollegin Nadine Hoffstedde. Mit Basics wie Shorts, Tops, Skinny-Jeans oder Strickjacken, die relativ zeitlos sind, aber auch Trends wie beispielsweise sogenannten Jog-Pants, ist tatsächlich für jeden Geschmack und Stil etwas dabei. Letztere sind übrigens Jogginghosen ähnelnde Beinkleider, die, wenn auch in abgewandelter Form, in diesem Sommer eine große Rolle spielen. Ebenfalls ein großer Trend: Midiröcke. Diese wadenlangen Röcke werden vor allem in Kombination mit Volants oder Hemden getragen.

Asymmetrie

Der wohl größte Modetrend in dieser Saison scheint allerdings die Asymmetrie zu sein. Egal ob One-Shoulder-Oberteile, die nur eine Schulter bedecken, oder asymmetrische Blusen mit Mustermix – wer im Sommer 2018 zu den Trendsettern gehören möchte, sollte sich von 08/15-Teilen verabschieden.

Trendfarbe des Jahres ist übrigens Ultra-Violett. Neben diesem kräftigen blaustichigen Lilaton trumpfen außerdem Flieder- und Beerentöne ganz groß auf. Doch wer mag, darf auch kühle Pastellfarben wie Mint oder Eisblau tragen. Auch sogenannte „Neutrals“, also Weißtöne, Beige oder ein helles Grau liegen im Trend. „Weiß geht immer“, findet auch Bernhild Holtmannspötter. Und Nadine Hoffstedde erzählt: „Sonnengelb ist in diesem Jahr ebenfalls ziemlich angesagt.“ Für willkommene Farbkleckse in der Sommermode 2018 sorgen Orangerot, Himbeerrot und Türkis.

Zeitreise in die 90er

Genau wie bei den Damen geht es auch in der Herrenmode 2018 luftig-leicht zu. Doch hier fühlt sich der Betrachter teilweise in die 90er-Jahre zurückversetzt. Eine Erinnerung an diese Zeit bietet beispielsweise der „Ugly-Sneaker-Trend“. Ugly bedeutet übersetzt nichts anderes als hässlich. Besagte Turnschuhe bestechen durch ihre klobige Form, die markante, häufig bunte oder futuristische Sohle und Details wie mehrfarbige Nähte, Schnürsenkel oder elastische Schnellverschlüsse. Das ist zumindest im Internet zu lesen. Grundsätzlich wird dort aber empfohlen, auf gezielte Stilbrüche zu setzen. Ugly-Sneaker ließen sich zum Beispiel mit sogenannten Raw-Jeans, Hosen aus unbehandeltem, tiefblauem Denim, kombinieren.

Generell werden die Hosen wieder weiter, und damit natürlich auch bequemer. Ein weiteres Relikt aus den 90ern sind auch die „Baggy-Pants“, welche heute allerdings – anders als vor 20 Jahren – nicht in den Knien, sondern auf der Taille getragen werden.

Ähnlich wie in der Damenmode spielt auch bei den Männern „Sportswear“ in der Alltagskleidung eine wichtige Rolle. Dort kommen Trainingshosen auf, die mit ihren Knopfleisten unweigerlich an die in den 90er-Jahren beliebte „Adibreak-Hose“ erinnern.

Die Bauchtasche ist zurück

Ein weiterer wiederbelebter Trend: die Bauchtasche. Ein Grund für die Rückkehr ist sicherlich die Praktikabilität dieser Taschen. Wenn schon keine Handtaschen, wollen die benötigten Utensilien doch trotzdem irgendwie verstaut werden.

In der Männermode spielt neben der Farbe Braun der Trendton Orange eine Schlüsselrolle. Und wem der passende gebräunte Teint fehlt, setzt einfach auf Scharlachrot.

Insgesamt passt sich die Sommermode den derzeitigen Temperaturen also bestens an. Mit sowohl leichten, als auch knalligen Farbtönen werden aber trotzdem Akzente gesetzt. Und bei dem einen oder anderen Trend in der Herrenmode fühlt sich nicht nur der Träger in eine andere Zeit zurückversetzt. „Wir vermuten, dass es im nächsten Sommer noch luftiger werden könnte. Vielleicht ja mit Chiffon-Seide“, verrät Bernhild Holtmanns­pötter. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Lama als Applikation kommt“, lacht sie. Spätestens im nächsten Sommer werden wir es wissen. Bernhild Holtmanspötter vermutet außerdem: „Ich denke, die Kleider könnten es wieder schaffen. Vielleicht nur anders gemacht“. Auch die Paperbag-Hose (deutsch: Papiertütenhose), die so heißt, weil sie am Bund wie eine Papiertüte zusammengebunden wird, kann sich die Mode-Expertin wieder auf der Ladentheke vorstellen.

Doch generell gilt natürlich: Getragen wird, was gefällt – egal, ob angesagt oder nicht. Wohlfühlen ist an dieser Stelle wohl das Wichtigste – vor allem bei diesen Temperaturen.