Von wegen „Kraft in den Teller – Knorr auf den Tisch“: Bei Norbert Dinkhoff kommen da ganz andere Sachen hin als bei dem bestechenden, mittlerweile wohl eher abgedankten Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer in seinem 1966 gedrehten Werbespot für Fleischklößchensuppe. Regelmäßig landen nämlich beim „Schrauber-König von der Ackerstraße“ in Ochtrup Motörchen auf dem Tisch.

Der ist eigentlich Dinkhoffs Werkbank in seiner Gartenlaube. Aber Familie, Freunde und Bekannte werden ganz hellhörig, wenn der Ochtruper mal wieder so ganz nebenbei sagt: „Ich habe da gerade was ganz Feines auf dem Tisch.“

Und natürlich hört Norbert Dinkhoff die Bezeichnung „Schrauber-König“ gar nicht gern. „Schrauber-Novize“ wäre seiner Meinung nach immer noch knapp am Straftatbestand der Hochstapelei vorbeigeschrammt. Aber spätestens seit dem Besuch an der Ackerstraße wissen wir es besser.

Lange bevor der E-Bike- und Pedelec-Wahn ausbrach, behielt der aktuelle Mitarbeiter des Ochtruper Klärwerks als ausgebildeter Gas- und Wasserinstallateur stets einen klaren Kopf und knabberte an dem Problem herum, wie man Zweirädern auf die Sprünge helfen – also für den Lenker kraftsparend auf Trab bringen – könnte. Angefangen hat alles mit einem Mini-Motor, der heute noch einen Ehrenplatz an der Gartenwerkstatt-Hüttenwand hat. Dieses zierliche Aggregat befeuerte einstmals auf einer Kuhwiese eine Melkmaschine. „Der Motor ist gut“, dachte sich der damals 15-Jährige, „aber den irgendwie an meine Leeze zu flanschen, dass ich nicht mehr so kraftzehrend in die Pedale treten muss, wäre doch viel besser.“

Die fahrenden Schätzchen der Familie Dinkhoff 1/15 Norbert Dinkhoff schraubt für sein Leben gern. Foto: Martin Fahlbusch

Es muss zwar etwas gedauert haben, bis Zweirad und Zweitakter so richtig zueinander fanden, aber seither hat den Ochtruper mit dem Baujahr 1967 diese spezielle Leidenschaft nicht wieder losgelassen. „Und so schraubt er noch heute“, möchte man ausrufen, wenn man den Blick in den gemütlichen und artig gepflegten Familiengarten wirft. Da sind zwischen Tomatenpflanzen, Geranien und einem einladenden Strandkorb wundersame und wunderbare Zweiräder, Mopeds, kleinere Motorräder, Vespas, ein Velo Solex und sogar ein dreirädriges Lasten-Kastenwägelchen „Ape“ des italienischen Kultherstellers Piaggo auf dem Rasen drapiert. Dinkhoffs Frau Maria hat nicht nur Geduld mit ihrem Mann, sondern fährt „natürlich“ eine echte Vespa. Bei den Söhnen bevorzugt Stefan eine richtiges, aber nicht überbordend riesiges BMW-Motorrad der leicht historischen Sorte. Hannes freut sich über eine NSU „Pony“ 100 (Baujahr 1939), und Bennet fährt zu seiner gerade angetretenen Lehrstelle mit einer Velo Solex.

Und dann ist da noch ein höchst interessantes Oldie-Fahrrad mit Schwungriemenantrieb für das Vorderrad mit dem Ehrentitel „Rex“ (eigentlich König, aber eben auch der Name für ein ganz besonderes Münchener Motorenwerk). Der Begriff im Volksmund bringt es auf den Punkt: „Rex am Riemen“. An diesem Fahrzeug erläutert Norbert Dinkhoff neben seiner Schrauberleidenschaft auch seine Fortbewegungsphilosophie: „Lass die anderen doch auf ihren dicken Maschinen herumheizen und sich möglicherweise böse ablegen. Ich zuckele lieber gemütlich hinterher und freue mich, dass ich wieder was Nettes vom Tisch habe.“