Neue Kraft geschöpft

Das Leben hält nicht immer nur positive Dinge bereit. Manchmal kommt es vor, dass das Schicksal erbarmungslos zuschlägt. So sehr, dass der Betroffene in eine Depression rutschen kann. Josef Weitkamp hat diese Höhen und Tiefen kennengelernt. Aber er hat gleichzeitig erfahren, dass selbst die dunklen Phasen des Lebens Wege aufzeigen können, die Mut machen. Während einer gesundheitlichen Krise schrieb der Ochtruper seine Gedanken und Gefühle nieder. Und er entdeckte, dass er durch das Verfassen von Gedichten aus seinem seelischen Tief neue Kraft schöpfen konnte.

Daraus ist ein Gedichtband entstanden. „Courage“ hat der Autor sein 62 Seiten umfassendes Werk betitelt. „Weil das Lebensmut bedeutet“, sagt er während eines Pressegesprächs auf der Terrasse seines Wohnhauses, in dessen Garten eine Buddha-Figur steht. Weitkamp erzählt freimütig aus seinem Leben.

Bis vor einigen Jahren sei bei ihm so ziemlich alles glattgelaufen, berichtet der 59-Jährige, der verheiratet ist und zwei erwachsene Töchter hat. Nach dem Abitur habe er an der Uni Münster einige Semester Sport und Musik studiert. Darüber hinaus sei das Fußballspielen seine Passion gewesen. „Ich habe erfolgreich in der Oberliga gespielt. Bis ich einen schweren Sportunfall hatte. Danach war es vorbei mit meiner Fußballkarriere“, blickt er einige Jahrzehnte zurück.

Auch beruflich schlug Weitkamp damals eine neue Richtung ein. Er absolvierte eine Prüfung zum Handelsfachwirt, leitete zunächst das Einzelhandelsgeschäft seiner Eltern und später ein Unternehmen in der Getränkebranche. 2014 dann der Einschnitt. Aufgrund betriebsbedingter Entwicklungen wurde er arbeitslos. Schon bald sei er in dieses vielzitierte schwarze Loch gefallen. „Ich grübelte, entwickelte Zukunftsängste, und alles erschien mir negativ“, beschreibt er diese freudlose Zeit. „Ich hatte zu gar nichts mehr Lust. Nicht einmal zum Klavierspielen. Obwohl das immer meine große Leidenschaft war“, erzählt Weitkamp.

Es folgte eine mehrwöchige Therapie in einer Fachklinik. „Während dieser Zeit“, erinnert er sich, „habe ich viel über meine Situation nachgedacht.“ Werde ich je wieder gesund? Und wie kann ich ohne Arbeit für meine Familie sorgen? Diese Gedanken seien ihm ständig durch den Kopf gegangen. Seine Empfindungen hat Josef Weitkamp schließlich in Reime gefasst. In dem Gedichtband „Courage“ beschreibt er seinen jeweiligen Gemütszustand während der Phasen seiner Erkrankung bis zur Genesung. Die kurzen Verse handeln von Angst, Ohnmacht und innerer Leere, von Freude, Hoffnung, Zufriedenheit und Visionen. Die Texte versteht der Autor auch als Botschaft an Verzweifelte. Denn er möchte damit ausdrücken, dass man in ausweglos scheinenden Lebenslagen die Hoffnung niemals aufgeben sollte.

Im Laufe der Therapie habe er schließlich seine Freude an der Musik und am Gesang wiederentdeckt. Sein Lieblingssong heißt „My Way“. Dieses Lied hatte Weitkamp auch in seinem Repertoire, als er während seines Klinikaufenthaltes ein Klavierkonzert für Mitpatienten, Angehörige und Ärzte gab.

Mittlerweile ist der 59-Jährige genesen, lebt wieder zu Hause bei seiner Familie und hat einen neuen Job gefunden. Seine Frau und seine beiden Töchter seien ihm während seiner Depression eine wichtige Stütze gewesen. „Die Drei haben immer zu mir gestanden, und dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, betont Josef Weitkamp. Die zurückliegende Erkrankung ist für ihn kein Tabu-Thema. Deshalb plant er, in seiner Freizeit im Rahmen von Klavier- und Gesangsdarbietungen aus seinem Gedichtband zu lesen und offen über seine überstandene Depression zu reden.