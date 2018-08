In Ochtrup wird vom 24. bis 26. August (Freitag bis Sonntag) der Textilindustrie und der Mode, deren Geschichte die Stadthistorie und das Leben und Arbeiten der Menschen in der Vergangenheit so sehr geprägt haben, ein eigener Spielort auf dem illuminierten Spaziergang rund um die im Stadtpark gelegene Villa Winkel gewidmet. Eigens dafür ist ein Acht-Minuten-Film produziert worden. Er zeigt Bilder aus der Blütezeit, als bis zu 3000 Menschen in dem Unternehmen der Familie Laurenz Lohn und Brot fanden, bis zum bitteren Niedergang der Weberei in den 1980er-Krisenjahren.

Agnes Bode und Adele Köllmann vom Leineweberverein haben aus dem von Bode in über 50 Jahren aufgebauten riesigen Fundus typische Kleidungsstücke für die unterschiedlichen Mode-Epochen der vergangenen 200 Jahre ausgesucht. Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder wurden eingekleidet und fotografiert, historische Aufnahmen aus der Textilmanufaktur mit dem Ziel zusammengestellt, den Wandel der Mode- und Arbeitszeiten zu dokumentieren.

Nicht nur Vergangenes, sondern auch Gegenwärtiges und Zukünftiges wird thematisiert, insbesondere dann, wenn es um das jüngste Kapitel der Stadtgeschichte und die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers (DOC) geht. Das macht nämlich beim „Parkleuchten“ mit. Marion Wigger, Marketing-Managerin des Centers, erklärte gestern im Verlauf eines Pressegesprächs im Café Beltman’s: „Wir freuen uns über die Kooperation. Das Thema verbindet uns.“ So stellt das DOC nicht nur seine Parkplätze zur Verfügung und legt für „Parkleuchten“-Karteninhaber eine Rabatt-Aktion auf, sondern sorgt auch noch für einen kostenlosen Shuttle-Service zum Stadtpark.

„Es geht von einem Erlebnis zum nächsten“, waren sich Wigger und ihre Kollegin Sandra Wirtz mit Wirtschaftsförderer Robert Tausewald und Susanne Treutlein, „Parkleuchten“-Organisatorin beim Kreis Steinfurt, einig.