Blaulicht vor dem Krankenhaus. Das gab es bereits am Abend des 31. August. Foto: Christian Wolff

Brandgeruch, aber kein wirklicher Brandeinsatz: Die Feuerwehr Ahlen wurde am Dienstagabend erneut zum St.-Franziskus-Hospital gerufen, weil dort beißender Gestank wahrgenommen wurde. Der kam aber offenbar aus einem Kleingarten.

Von Christian Wolff

Bere its Ende August war die Feuerwehr wegen eines beißenden Brandgeruchs zum St.-Franziskus-Hospital gerufen worden. Am Dienstagabend war das erneut der Fall. Aber: Auch diesmal handelte es sich nicht um einen Schwelbrand. „Die Kollegen haben festgestellt, dass in einer nahen Kleingartenanlage Feuerschalen angezündet worden waren“, sagt Brandoberinspektor Uwe Geismann auf „AZ“-Anfrage. „Aufgrund des warmen Wetters zog der Qualm nur langsam ab und wurde daher auch im Krankenhaus länger wahrgenommen.“