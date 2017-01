Angespannte Haushaltslagen, kleinere Fördertöpfe, die Aussetzung des Zivildienstes und weitere veränderte Rahmenbedingungen haben in vielen kommunalen Bereichen die ehrenamtliche Arbeit wachsen lassen. Doch gerade bei der Feuerwehr , deren feste Säule seit jeher der freiwillige Dienst ist, wird bundesweit über rückläufige Mitgliederzahlen und die Sorge vor der zukünftigen Einsatzbereitschaft gesprochen. „AZ“-Redakteur Christian Wolff hat sich darüber mit dem Ahlener Wachleiter Walter Wolf , zugleich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamtlicher Feuerwachen in NRW, unterhalten.

Vorweg: Ist die Situation in Ahlen nach wie vor entspannt oder „brennt“ es personell schon an der einen oder anderen Ecke?

Wolf: Ahlen verfügt traditionell über eine gut aufgestellte Freiwillige Feuerwehr . Trotzdem merken wir auch in Ahlen, dass die ehrenamtliche Tätigkeit

Was war Ihrer Meinung nach die größte Errungenschaft für die Ahlener Feuerwehr in den vergangenen fünf bis zehn Jahren?

Wolf: Der Rat der Stadt Ahlen hat über die jeweilige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes insbesondere für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr eine solide Grundlage geschaffen. Die Ahlener Wehr ist flächendeckend mit modernster Druckluftschaumtechnik ausgestattet worden. Diese ermöglicht einen maximalen Löscheffekt mit überschaubarem Einsatz von Löschwasser. Ebenfalls sind alle Löschzüge mit modernster Technik zur Unfallrettung ausgestattet. Der Digitalfunk wurde flächendeckend in Ahlen eingeführt. Die Rettungswache Süd stellt einen sehr wichtigen Standort für den Rettungsdienst in den südlichen Stadtteilen und Dolberg dar. Der Generationenwechsel in den Führungsebenen der Löschzüge ist angelaufen. Sehr erfreulich ist es, dass wir genügend junge Führungskräfte haben, die bereit sind, sich in diesen sehr anspruchsvollen Aufgaben einzubringen.

Sie engagieren sich aktiv für die Aktion „Feuerwehrensache“, ein Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums für Inneres und Kommunales und des Verbandes der Feuerwehren in NRW. Worum geht es dabei genau?

Wolf: Das Projekt zielt darauf ab, die Freiwilligen Feuerwehren auch in Zukunft leistungsfähig aufzustellen. Ganz bewusst werden unter wissenschaftlicher Begleitung alle Ebenen innerhalb der Feuerwehr kritisch untersucht und Konzepte für die Zukunft erarbeitet und erprobt. In den drei Arbeitsgruppen „Der Mensch in der Feuerwehr“, „Taktik und Technik“ sowie „Die Feuerwehr in der Öffentlichkeit“ beteiligen sich landesweit viele Feuerwehren, auch die Feuerwehr Ahlen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Im Jahr 2017 wird eine breit angelegte Image- und Diskurskampagne alle Menschen ansprechen und auffordern, im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten im Ehrenamt bei den Feuerwehren mitzuwirken.

Viele Mitglieder der Feuerwehr befinden sich wochentags aus beruflichen Gründen in anderen Städten oder werden von ihrem Arbeitgeber nicht mehr für Einsätze freigestellt. Sollte es da eine politische Stellschraube geben oder muss man das heutzutage aus Rücksicht auf „optimierte Prozesse“ in den Betrieben hinnehmen?

Wolf: Die Arbeitgeber in Ahlen und auch die Stadtverwaltung – hier sind viele ehrenamtliche Feuerwehrleute beschäftigt – sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst und unterstützen die Arbeit der Feuerwehr. Jedoch muss man einfach feststellen und anerkennen, dass viele Arbeitsplätze heute eine Freistellung für den Dienst der Feuerwehr durch beispielsweise wechselnde Arbeitsstellen in anderen Orten, Reisetätigkeiten in der gesamten Welt oder einfach auch komplexe Produktionsabläufe in den Betrieben eine Freistellung nicht immer möglich machen.

Die niedersächsische Gemeinde Priepert kämpft gegen den Nachwuchsmangel: Sie zahlt jedem Mitglied der Jugendfeuerwehr bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro auf ein Sparbuch. Ein Modell, das vielleicht bald an vielen Orten praktiziert werden könnte?

Wolf: Auch solche Gedankenmodelle wurden im Projekt „Feuerwehrensache“ diskutiert und bewertet. Ein nachhaltiger Erfolg konnte nicht festgestellt werden. Außerdem haben wir auch im Bereich der Jugendfeuerwehr in Ahlen – auch landesweit – keine Probleme, Nachwuchs zu gewinnen. Im Bereich der Hauptwache haben wir sogar manchmal eine kleine Warteliste zur Aufnahme. Bei mir persönlich haben auf einem „Tag der offenen Tür“ Eltern eines Jugendlichen der Jugendfeuerwehr mal dafür gedankt, dass die Freiwillige Feuerwehr ohne „Vereinsbeitrag“ kostenlos bei voller Ausstattung und Betreuung der Jugendlichen ausgezeichnete Jugendarbeit leistet.

Immer wieder, auch in Ahlen, wird der Ruf laut, Migranten vermehrt in die Reihen der Brandbekämpfer zu integrieren. Doch trotz offensiver Werbung dafür erscheint die Resonanz an den meisten Orten dürftig. Woran mag das liegen?

Wolf: Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder weltweit, in dem es ein System von Freiwilligen Feuerwehren gibt. In fast allen Ländern sind ausschließlich Berufsfeuerwehren aufgestellt. Gerade in den Ländern, aus denen unsere zahlreichen Migrantengruppen kommen, sind diese Feuerwehren an die Polizei oder sogar an das Militär angeschlossen. Auch das schreckt manchen Migranten ab. Wir als Feuerwehr sind sehr bemüht, uns für alle Menschen zu öffnen und müssen uns auch diesbezüglich teilweise neu finden, auch aufstellen. Dieser Prozess der Integration erfordert aber durchaus auch einiges an Durchhaltevermögen.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch für die Zukunft der Wehr vor Ort?

Zu r Kontaktaufnahme lassen sich die Adressen der jeweiligen Löschzugführer der Ortsteile auf der Internetseite www.feuerwehr-ahlen.de ableiten. Auch im sozialen Netzwerk „Facebook“ gibt es jederzeit interessante Informationen und Kontaktadressen. Die Feuerwehr-Hauptwache am Konrad-Adenauer-Ring 50 kann unter der Nummer 95 00 auch direkt angerufen werden. Ein persönlicher Besuch ist nach Rücksprache ebenso möglich. „Wir freuen uns auf jeden, der den Kontakt zu uns sucht“, sagt Wachleiter Walter Wolf. „Wir bieten im Übrigen ganz viele unterschiedliche Betätigungsfelder an, die nicht nur aus dem handwerklichen Einsatz bestehen.“

Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist ebenso gefragt wie zum Beispiel Menschen mit EDV-Kenntnissen, Fähigkeiten in der Ausbildung, Kenntnisse im Bereich der Arbeitssicherheit oder auch in der Verwaltung. Wolf: „Bei uns finden alle Begabungen eine sinnvolle Tätigkeit im Ehrenamt. “