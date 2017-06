Von Christian Wolff

E ine 36 Jahre alte Frau aus Dolberg ist am Donnerstagnachmittag um 15.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt und ins Krankenhaus transportiert worden. Sie war mit ihrem Motorroller – Modell „SYM Fiddle II“ – auf der Lambertistraße unterwegs und beabsichtigte, von dort aus in die Heessener Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem weißen Duster einer 58-jährigen Frau aus Hamm, die von Beckum in Richtung Heessen unterwegs war. Möglicherweise hatte die Rollerfahrerin die Vorfahrt nicht beachtet. Gegenüber der Polizei gab sie an, die Duster-Fahrerin habe links geblink t.