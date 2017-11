In den Haushaltsberatungen, die der Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen in aller Kürze abhakte, ging es auch um das moderne Schneidlöschsystem „Cobra“. Es soll dauerhaft und flexibel einsetzbar installiert werden. Der Kreis beteiligt sich mit 30 000 Euro daran

Von Christian Wolff

Die Haushaltsberatungen fielen am Dienstagabend im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen vergleichsweise knapp aus. „Wir verfolgen weiterhin das Ziel, unser Defizit zwischen zwei und drei Millionen Euro zu halten“, sagte Stadtkämmerer Dirk Schlebes, der im Anschluss nur wenige Nachfragen beantworten musste.

So nahm er Bernhard Meiwes ( SPD) die bereits signalisierte Wortmeldung vorweg, als er verkündete, dass für das kommende Jahr „sicherheitshalber eine weitere Wahl einkalkuliert“ worden sei. Die aktuellen Entwicklungen in Berlin ließen keine andere Maßnahme zu, denn es könnte noch auf Neuwahlen zum Bundestag hinauslaufen. Meiwes fügte jedoch den Wunsch an, die Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer generell auf 50 Euro zu erhöhen. „Ich denke, wir sollten diesen Anreiz schaffen, denn es wird immer schwieriger, Ehrenamtliche dafür zu finden“, sagte er.

Die Kosten für das neuartige Schneidlöschsystem „Cobra“, das bereits eine längere Probephase durchlaufen hat und dauerhaft in Ahlen installiert werden soll, erläuterte Feuerwehr-Wachleiter Walter Wolf: „Dieses System in ein 17 Jahre altes Fahrzeug zu integrieren, ist wenig sinnvoll.“ Daher habe man Kontakt mit dem Kreis aufgenommen, der inzwischen zugesagt habe, sich mit 30 000 Euro an „Cobra“ zu beteiligen, wenn es am Ende flexibler eingesetzt werden kann. Laut Wolf sei nun vorgesehen, das System in ein schnelleres Fahrzeug, zum Beispiel einen „Sprinter“ – wie beim Testlauf – einzubauen. „Damit können wir es auch schneller ins Umland schicken, wovon die anderen Gemeinden dann profitieren.“

Der Ausschuss segnete den Haushaltsplanentwurf einstimmig ab.