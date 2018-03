In den ersten 20 Minuten konnten die Steppkes im Schulungsraum des Gerätehauses ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen. Hubertus Heimann und Sebastian Sydow stellten Fragen zum Notruf und zum Verhalten im Brandfall. Die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner zeigten sich begeistert über das Wissen der Kleinen. „Wir sind positiv überrascht, wie intensiv sich die Kinder schon in diesem Alter mit dem Verhalten in Notsituationen auseinandergesetzt haben“, so Sydow.

Anschließend durften die jungen Gäste unter fachkundiger Anleitung die Fahrzeuge des Löschzugs Vorhelm erkunden und die Geräte ausprobieren. Besonders beeindruckt zeigten sie sich vom Hebekissen und vom Hochleistungslüfter, gegen den die Schüler anlaufen durften. Gar nicht so einfach, wie sich zeigte . . .