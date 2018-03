Zu einer Tischlerei im Gewerbegebiet „Am Vatheuershof“ wurde am Sonntagabend die Feuerwehr gerufen. Grund war eine starke Rauchentwicklung im Umfeld einer Tischlerei an der Straße Am Neuen Baum. Als die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr eintrafen, stellten sie fest, dass die unsachgemäße Befeuerung eines Kamins dazu geführt hatte. Nennenswerter Schaden entstand dabei nicht.