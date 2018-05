„Dolberg braucht sein Gerätehaus“

Der Rückblick auf das vergangene Jahr von Wehrführer Walter Wolf fiel beim Florianstag am Freitag (wie berichtet) etwas kürzer aus: Der Grund: Es gab einen besonderen Gast. Der Direktor des Instituts der Feuerwehr NRW, Berthold Penkert, hielt einen Vortrag über die Strukturen und das Außenbild der Feuerwehren.

An dem Projekt, das von 2013 bis 2017 lief, waren auch Ahlens oberster Feuerwehrmann Walter Wolf und die Ahlener Wehr maßgeblich beteiligt. Der Wehrführer hoffte in seiner Begrüßung im Feuerwehrhaus Süd, dass man in vier Jahren den Florianstag wieder in Dolberg begehen könne. Walter Wolf: „Dann hoffentlich in passenden Räumen.“ Der diesjährige Florianstag war von den Dolbergern ausgerichtet worden, denen der Wehrführer dafür dankte. Bei aller guten Zusammenarbeit mit Hamm müsse Dolberg aber seinen eigenen Feuerwehrstützpunkt haben, entgegnete er aktuellen Forderungen eines Kommunalpolitikers.

Nach den Worten von Walter Wolf gab es im Jahr 2017 rund 800 Einsätze, dabei auch Großereignisse. Außerdem wurden rund 6500 Patienten transportiert. Wie alle anderen Redner verurteilte der Wehrführer Gewalt gegen Einsatzkräfte. „Das ist so ziemlich das Letzte!“ Er verschwieg nicht, dass es auch das Gegenteil gibt – Bürger, die Danke sagen. Sein Kommentar: „Das tut einfach gut.“

Neuaufnahmen: Frische Gesichte für die Wehr. Foto: Reinhard Baldauf

„Die Feuerwehr ist immer da“, stellte Bürgermeister Dr. Alexander Berger in seinem Grußwort fest. Auch er erteilte einer Verlegung des Dolberger Gerätehauses über die Lippe eine klare Absage. Der Bürgermeister dankte nicht nur den Wehrkräften, sondern auch den Arbeitgebern, die Feuerwehrleute für Einsätze freistellen.

Kurz ging Berger auf die Umstrukturierung der Freiwilligen Feuerwehr ein. So ist in der Südenwache jetzt der Umweltzug beheimatet. Er freute sich aber auch über die neue Jugendgruppe dort. Die Feuerwehr habe bei ihren Anforderungen an Gerätschaften viel Augenmaß bewiesen. Und zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte erklärte das Stadtoberhaupt: „Mein Gefühl ist, dass dies nicht akzeptiert wird. Die Bürger stehen hinter Ihnen.“

Durchaus Defizite bei den Feuerwehren zeigte Berthold Penkert auf. Der Direktor des Instituts der Feuerwehr NRW führte hier den zu kleinen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an. Ein Grund: „Das Prinzip Freiwilligkeit gibt es nur in Deutschland.“ Penkert bemängelt aber auch den geringen Anteil der Frauen und die Jugendarbeit. Hier müsse man schon in den Schulen anfangen. Es gelte, frühzeitig Bindungen aufzubauen.

Kreisbrandmeister Heinz Jürgen Gottmann lobte die Ahlener als Rückgrat für die Feuerwehren im Kreis Warendorf. In seinem Grußwort ging er auch auf die „geliebte Ausbildungsstätte in Brockhausen“ ein. Gottmann: „Die Schließung ist uns nicht leicht gefallen.“ Man habe aber in der Nachbarstadt Beckum einen guten neuen Standort gefunden.

Der Florianstag dient traditionell Beförderungen, Funktionszuweisungen und Ehrungen. So erfolgten am Freitagabend neun Einstellungen beziehungsweise Übernahmen von anderen Feuerwehren. Es galt auch, Feuerwehrleute für 25 und 35 Jahre aktive Mitgliedschaft zu ehren. Dazu gab es Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr von zehn bis 60 Jahre n.