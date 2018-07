Alle zwei Jahre machen die Kameraden der Löschzüge aus Vorhelm und Enniger gemeinsame Sache. In einem Übungsszenario stellen sie ihr Können unter Beweis und proben die effektive Kooperation für den Ernstfall.

„Die Übungen finden jeweils im Wechsel zwischen beiden Dörfern statt“, erklärte Vorhelms Zugführer Raphael Eustermann. „Jetzt waren wir wieder an der Reihe.“ Gemeinsam mit Jochen Wiechens arbeitete Eustermann das Programm aus, das in diesen Tagen am Flächenheizungsbetrieb „Herotec“ am Bosenberg umgesetzt wurde.

Angenommen wurde der Brand einer Betriebshalle. Zusätzlich mussten drei vermisste Personen im dichten Rauch aufgespürt und gerettet werden. Alarmiert wurden die rund 50 Aktiven durch eine vermeintliche Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach der Erkundung machte sich ein Trupp unter Atemschutz auf den Weg in die Halle. Von außen startete gleichzeitig der Löschangriff. „Enniger traf kurz darauf ein und ist dann im zweiten Angriffsweg hinzugestoßen. Der Zug hat eine zusätzliche Wasserversorgung über einen Oberflurhydranten hergestellt“, so Eustermann.

Gemeinsame Sache machten die Löschzüge Vorhelm und Enniger. Foto: Herotec

In der Nachbesprechung gab‘s Lob für die Kameraden, denn alles klappte reibungslos. In zwei Jahren ist dann Enniger Schauplatz der Zwei-Dörfer-Übung.