„Sowohl die Nachwuchswerbung als auch die Vermittlung von unserem Ehrenamt, aber auch das zwanglose Kennenlernen stehen bei uns im Mittelpunkt“, sagt Zugführer Raphael Eustermann. Somit stehen alle Aktive gerne für Fragen zur Verfügung, präsentieren bei der Übung auch Fahrzeuge und Geräte.

Was genau bei der Übung gezeigt wird, bleibt bis zum 31. August eine Überraschung. Eustermann verrät nur so viel: „Es geht heißt her bei uns!“ Die Organisatoren freuen sich schon auf viele Besucher. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, so dass die Küche daheim für alle Besucher kalt bleiben kann.

Der Löschzug Vorhelm wird pro Jahr im Durchschnitt zu etwa 40 Einsätzen alarmiert – heute mit digitalen Funkalarmempfängern, früher durch Sirenen. Die Stärke liegt bei rund 40 aktiven Kameraden, hinzu kommen Jugendfeuerwehrleute und die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung. Die Übungsabende finden immer im 14-tägigen Rhythmus am Montag ab 19.30 Uhr im Gerätehaus an der Augustin-Wibbelt-Straße statt.