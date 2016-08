Traumhaftes Badewetter zum Ortstermin: Doch 600 Gäste verlaufen sich auf dem weiten Areal des Freibades. Ist der Standort am Corneli-Ring zu halten? Oder ist ein Umzug in den „Berliner Park“ langfristig wirtschaftlicher? Der Sport- und Freizeitausschuss sprach mit Thomas Schliewe (Mitte). Foto: Ulrich Gösmann

Hat Ahlens Freibad am Corneli-Ring noch eine Zukunft? Oder sprechen betriebswirtschaftliche Gründe für eine Verlegung in den „Berliner Park“? Der Sport- und Freizeitausschuss schaute sich bei bestem Badewetter vor Ort um – und kam ins Schwitzen.

Von Ulrich Gösmann

„Beide Bäder gehören an eine Stelle!“ Für Schwimmmeister-Urgestein Paul Kowarsik ist schon jetzt sicher: „Das wird so kommen.“ Das neue Parkbad sei „‘ne Wucht“, das Freibad-Areal lasse sich als Baugelände „mit links“ verkaufen, der Umzug „spielend finanzieren.“ Noch Fragen?

Karl-Heinz Meiwes (SPD) bremste am Dienstagnachmittag den Vorstoß des Ruheständlers, der sich dem Sport- und Freizeitausschuss als interessierter Bürger gerne anschließt, um auch mal ganz deutlich seine Meinung zu sagen. So auch jetzt. Kowarsik mache den dritten vor dem zweiten Schritt. „Wir sind jetzt erst beim ersten“, bremste Meiwes ab. „Wir sind heute hier, weil wir wissen wollen: Was findet hier statt? Heute gucken wir.“

Zu sehen gab‘s in der Tat was. Hochsommerliche Temperaturen hatten 600 Gäste ins Bad gelockt. Klingt viel, ist es aber nicht. „Für mich fängt ein richtiger Badetag erst bei 1000 Besuchern an. Der Drops ist für diese Saison schon wieder gelutscht“, begrüßte Betriebsleiter Thomas Schliewe die Mitglieder des Fachausschusses – und kam gleich aufs Problem, das kein Ahlener Phänomen sei: das der anhaltend rückläufigen Besucherzahlen. Nachmittagsunterricht und demografischer Wandel: „Kinder, die nicht geboren werden, können auch nicht schwimmen gehen.“ Hier wie anderswo. Laut Bundesfachverband Bäder stehe hinter der aktuellen Besucherzahl ein Minus von 23 Prozent – und das binnen eines Jahres. Da habe auch der wärmste Juli seit vielen Jahren nichts dran ändern können. Das Wetter: mal wieder zu unbeständig und feucht. Ein weiterer Negativfaktor, der sich festsetze.

Attraktiv: Ahlens Freibad. Foto: Ulrich Gösmann

Auch Ahlens Besucherzahlen seien stark rückläufig. Im Jahre 2003 seien es 131 000 gewesen, in diesem Sommer 30 000. Fairerweise müssten 17 000 Gäste hinzugerechnet werden, die den Schul- und Vereinssport im Parkbad abwickeln. Dennoch sei die Differenz gewaltig. Demgegenüber stünde ein Freibad mit 30 000 Quadratmetern Liegenschaft, 2000 Quadratmetern Wasserfläche und 3000 Kubikmetern Wasser, die aufbereitet würden. Schliewe: „Ein nicht unerheblicher Kostenfaktor.“ Und: „Wir haben eine Fläche aus den 60er Jahren. Heute sind wir aber 50 Jahre weiter.“

Keine Frage: Ahlens Freibad sei schön, ja toll – und lasse keine Wünsche offen. Die Bädergesellschaft sei gerade in der Bestandsaufnahme – wie vom Stadtrat beauftragt. Um eine wirtschaftlich fundierte Antwort zu finden auf die Fragen: Abreißen und umziehen? Verändern und investieren? „In den letzten Jahren haben wir hier nur Bauunterhaltung betrieben, nicht Investition.“ So lange die Standortfrage nicht klar beantwortet sei, werde das auch so bleiben. Nichtsdestotrotz sei das Bad „top in Schuss“, die Technik im Jahr 1997 grundsaniert worden. „Wir schieben hier fast Mineralwasser-Qualität hin und her“, betonte der Betriebsleiter. Dennoch: „Die Leute werden immer empfindlicher.“ Hinzu komme, wie Ausschussmitglieder aus ei­genem Umfeld berichteten, dass der Ruf umliegender Bäder wie etwa das in Drensteinfurt in der öffentlichen Wahrnehmung besser sei. Das zu Unrecht, wenn man wirklich vergleiche.

Paul Kowarsik bekannte, in der Parkbad-Diskussion seinerzeit eine Konzentration auf den Standort Bür­germeister-Cornelli-Ring favorisiert zu haben. Heute sehe er das anders. In seiner aktiven Zeit als Schwimmmeister seien Spitzenwerte von 10 000 Tagesgästen möglich gewesen. Aus den umliegenden Städten seien die Gäste nach Ahlen geströmt. Und: „Montags war‘s hier am besten, als die Friseusen frei hatten.“ Die Anlage – so schön wie sie auch heute noch immer sei – passe nicht mehr in die Zeit. Sie gehöre neu konzipiert und konzentriert hinters Parkbad. Alle erforderlichen Anschlüsse seien vorhanden. „Ob wir dort ein 50-Meter-Becken hinkriegen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall einen Sprungturm.“