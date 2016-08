Punktet mit starker Frequenz, wenn nicht gerade – wie am Mittwoch – die Hitze in ihr steht: Die Ahlener Fußgängerzone landete beim IHK-Ranking auf dem vierten Platz Foto: Ulrich Gösmann

Von Dierk Hartleb

Auch wenn es letztlich nur Platz vier unter den Mittelzentren des Münsterlandes ist. Für Wirtschaftsförderer Jörg Hakenesch ist es keine Überraschung. „Wenn ich mit auswärtigen Gästen durch die Innenstadt gehe, loben sie meistens die münsterländische Atmos­phäre“, kommentiert der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) die Ergebnisse der Passantenfrequenzzählung durch die IHK Nord. Danach rangiert Ahlen mit 1806 Passanten hinter Bocholt mit 2643, Borken mit 1914 und Rheine 1881 auf dem vierten Platz (wir berichteten).

Gezählt wurde in allen Mittelzentren im Münsterland am 4. Juni, einem Samstag, an jeweils zwei Standorten. Deutlich schlechter ist der Wert für Donnerstag, 2. Juni, mit 627 Passanten. Das reicht zwar noch für den ersten Platz im Kreis Warendorf, aber fällt deutlich hinter Bocholt und (1101), Rheine (1029), Borken und Gronau (jeweils 882) zurück.

Der WFG-Chef sieht sich gleichwohl in dem eingeschlagenen Weg, die Fußgängerzone attraktiver zu gestalten, bestätigt. „Die neuen Bänke und Abfallbehälter kommen gut an. Und viel Zustimmung bekommen wir auch für das WLAN“, führt Hakenensch aus. Dabei weiß er die Einzelhändler in der Ost- und Weststraße auf seiner Seite. Auch Josef Ostermann hat das gute Ergebnis nicht sonderlich überrascht. „Wir dürfen in unseren Anstrengungen aber nicht nachlassen“, appelliert er an seine Mitstreiter. Das sieht Raphael Fischer, der mit Kollegen die „Werbende Gemeinschaft“ aus der Taufe gehoben hat, genauso und weist schon auf weitere Aktivitäten hin: das Weinfest am 3. September, Erntedankfest und das vorweihnachtliche „Night Fever“ in Verbindung mit der katholischen Kirchengemeinde. „Unser Einzugsgebiet ist der Umkreis von 20 bis 30 Kilometern“, formuliert Fischer als Marketingziel.

Diese Kundschaft hat auch Kristof Lüthje, leitender Angestellter im Schuhhaus Mönch, fest im Blick. „Unsere Kunden kommen aus Sendenhorst, Drensteinfurt, Ennigerloh, Beckum, Warendorf und sogar aus Rheda“, erklärt Lüthje. Gleichwohl hat er noch einige Wünsche an seine Kollegen: einheitliche Öffnungszeiten. Als ei­ner der wenigen hält er sein Geschäft in der Woche bis 19 Uhr, samstags bis 17 Uhr auf. „Das sind noch zu wenige“ findet Maggie Hage. Als die Engländerin seinerzeit nach Ahlen umsiedelte, war sie entsetzt, dass die Geschäfte samstagmittags schlossen. „Das ist in En­gland der Haupteinkaufstag“, wunderte sie sich. Daran gewöhnt hat sie sich bis heute nicht.

Für Frank Herweg ist Ahlen ohnehin viel besser als sein Ruf. Nicht zuletzt auch auf Grund der Belebung auf dem Marktplatz durch das Café „Stubs“. „Das hat richtig eingeschlagen“, freut sich der Uhrenhändler.