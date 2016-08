Die meisten von ihnen werden auf diesen Tag schon regelrecht hingefiebert haben: die Einschulung. Für 500 Mädchen und Jungen begann in Ahlen am Donnerstag ein neuer Lebensabschnitt.

Von Sabine Tegeler

Bei strahlendem Sonnenschein gerne in die Schule? Na klar! 500 Mädchen und Jungen erleben am Donnerstag ihren ersten Schultag in einer der zehn Ahlener Grundschulen. Überall werden sie von den „großen“ Mitschülern herzlich und mit einem bunten Programm empfangen. Julien und Mia zum Beispiel beginnen ihren neuen Lebensabschnitt an der Don-Bosco-Schule – Julien in der Klasse 1b mit Klassenlehrerin Petra Leifeld und Mia in der 1a bei Klassenlehrerin Carla Hattrup.

Herzlich willkommen an der Don-Bosco-Schule. Herzlich willkommen an der Don-Bosco-Schule.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Elisabethkirche warten auf Kinder und Eltern Lieder, Gedichte und Tänze, die die zweiten Klassen und die Tanz-AG mit viel Spaß und Schwung vorführen. Und während sich die Erstklässler zum allerersten Mal in ihre Klassenräume tummeln, genießen die Eltern Kaffee und Brötchen, die der Förderverein Don-Bosco-Schule gegen eine Spende anbietet.