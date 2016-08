Von Christian Wolff

Die Zeit des Personalspagats ist vorbei: Oberstleutnant Stefan Kribus steht nicht mehr zwischen zwei Standorten, seit am Donnerstag um 11.17 Uhr die letzten Fahrzeuge des Aufklärungsbataillons 7 die „Westfalen-Kaserne“ erreicht haben. Die ersten durchstreiften um 11.14 Uhr das Tor. Gerade mal drei Minuten dauerte der wohl imposanteste Teil des Umzugs von Augustdorf in die Wersestadt, der ohne Zwischenfälle verlief.

Rund zwei Stunden zuvor hatte sich der Soldatentross in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Marsch gesetzt – mit 40 Stundenkilometern über Bundesstraßen, mit 60 über die Autobahn. Zum Fahrzeugpark gehören unter anderem sechs Transportpanzer „Fuchs“, elf Spähwagen „Fennek“, 25 Lastkraftwagen unterschiedlicher Größe und vier Transportfahrzeuge „Yak“. Auch zwei Zehn-Tonnen-Fahrzeugkräne finden sich nun auf dem Gelände.

Fotostrecke Foto: Christian Wolff / Dirk Rösner

Dass sich die 16-teilige Kolonne ausgerechnet den heißesten Tag des Jahres für ihr Großvorhaben ausgesucht hatte, geht wohl auf das Konto der 4. Kompanie. „Die ist bei den Aufklärern nämlich für das Wetter zuständig“, erläuterte Major Marc Kalbus mit Augenzwinkern. Keine Wolke am Himmel, strahlende Aussichten – das wertete Oberleutnant Carsten Völkel als „gutes Omen für die Zukunft“ seines Verbands. Der Presseoffizier erinnerte auch an die Tradition der Aufklärer, deren Wurzeln in der leichten Kavallerie liegen. Die Spuren der einst berittenen Truppe spiegeln sich auch im gelb-schwarzen Wappen wider, das noch immer einen stilisierten Pferdekopf zeigt. „Wir haben aus diesem Grund noch heute viele Adelige in unseren Reihen.“

„Es ist vollbracht“, sagte wenig später der erleichterte Kommandeur beim Erreichen des Stabsgebäudes, wo ihn neben Soldaten mit schwarzem Barett auch zivile Beschäftigte des Standorts, Ehemalige und eine Abordnung des Freundeskreises Ahlener Soldaten erwarteten. „Ich spüre in diesen Tagen eine sehr hohe Motivation. Jeder von uns ist auf seinem Posten der erste. Jetzt müssen wir uns hier am Standort zusammenfinden und wachsen.“

