Schwer verletzt wurde am Donnerstagmittag eine 78-jährige Fahrradfahrerin auf der Schlütingstraße, als sie gegen eine plötzlich geöffnete Autotür prallte.

Die Frau fuhr gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung Parkstraße. Kurz vor der Einmündung – so die Polizei – hatte zuvor eine 58-jährge Ahlenerin ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Beim Passieren der Radfahrerin öffnete die 58-Jährige die Fahrertür. Die Seniorin fuhr mit ihrem Rad dagegen und stürzte. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.