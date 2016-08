In Paderborn hat die Stadt für die Neugestaltung des Marktplatzes neu gekauft: 3000 Quadratmeter Granitquader und -platten. Warburg hat umgesetzt, was in Ahlen noch Idee ist. Das alte Marktpflaster liegt, einseitig abgesägt, wieder. Beides hat Vor- und Nachteile.

Von Jörg Pastoor

Ahlen ist steinreich. Jedenfalls, was Nachschub für den Marktplatzausbau angeht. Denn auf dem Güterbahnhofsgelände liegen noch Dutzende Tonnen jener grob gebrochenen Granitklötze, die das Überqueren der „guten Stube“ so schwer machen. Dass dort nach dem Gestaltungswettbewerb und der Bürgerbeteiligung Natursteine liegen sollen, ist klar. Aber wie ist das mit den Fugen – selbst, wenn sich einseitig geschnittenes Pflaster wirklich gut wieder einbauen lässt? Die Gretchenfrage.

Seit Mittwoch gibt es Antworten. Im Beisein von Bürgermeister Alexander Berger hatte Stadtbaurat Andreas Mentz eine Exkursion zu zwei gerade fertigen bzw. noch im Bau steckenden Innenstadtprojekten organisiert. Deren Verantwortliche haben schon hinter sich, was Ahlen bevorsteht. Beim Beispiel Paderborn ist es ein Neubau mit Granit – in Warburg haben sie ihr altes Sandsteinpflaster einseitig gekappt und wieder eingebaut.

Paderborn hat nur allseitig gesägtes Material genommen. Diorit, eine Granitart, sei sehr stabil und sehe gut aus, fand Projektleiter Roland Forner. Doch wenn er über die Unterhaltungskosten nachdenkt, wäre ihm eine feste Einbauweise lieber gewesen. Der Platz zwischen Dom und Gaukirche ist nicht nur für den Markt. sondern auch für die Liborikirmes mit ihren Schwertransporten bestimmt; Weihnachten steht dort ein Budendorf. Wäre das nicht, er hätte am liebsten alles in Beton gesetzt. Obwohl: Sollte dann mal ein Rohrbruch sein, müsse man jedes Mal kubikmeterweise stemmen.

Fotostrecke

Die „dynamische“ Verlegeart, also in Splitt gesetzt und damit jederzeit wieder aufnehmbar, falls mal ein Rohr breche, lässt die Steine bei mechanischer Beanspruchung oder Temperaturschwankung arbeiten. Außerdem habe man in Paderborn den Fehler gemacht, beim ersten Kehren den Saugmechanismus nicht auszuschalten. Schwupps, waren die Fugen wieder frei. „Den Fehler müssen Sie ja nicht machen“, so Forner an Bürgermeister Berger gewandt.

Fehler? Die gab es auch in Warburg, wo Bürgermeister Michael Stickeln die Ahlener am Nachmittag begrüßte. In der Gemeinde des Kreises Höxter im Osten Nordrhein-Westfalens leben rund 24◘000 Menschen. Die Pflasterflächen im Stadtkern, der auf einem Bergrücken liegt, seien in einem „katastrophalen Zustand“ gewesen, räumte Stickeln ein. Nicht mal er als gesunder Mensch habe sich noch stolperfrei über das Ruckelpflaster bewegen können. Das habe das Fachministerium eingesehen: Warburg darf zehn Prozent mehr kassieren und bekommt als Landes-Modellkommune einen 70-Prozent-Zuschuss für das Großprojekt „barrierefreie Innenstadt“. Zehn Millionen Euro wird das am Ende kosten.

„Wir haben von Anfang an auf breite Bürgerbeteiligung gesetzt“, so Stickeln. Besonders Behindertenverbände seien dabei gewesen. Dennoch seien auch Fehler passiert. Im Nachhinein sei man aber froh, habe sich auch der massive Widerstand des stark betroffenen Einzelhandels in Zustimmung gewandelt. Das mag außer an den vielen jetzt stufenlosen Zugängen auch daran liegen, dass die Anlieger sich nicht an den Baukosten beteiligen mussten. Der letzte von sechs Bauabschnitten steuert nach insgesamt sieben Jahren aufs Ende zu.

Auf dem Marktplatz schauten die Ahlener dann ganz genau hin. Wie ist das mit dem Fugenanteil? Ist das so eben genug – mit dem geschnittenen (Sand-)Stein? Hubert „Bubi" Pützfeld war sehr zufrieden. Der Blinde, von der „AZ“ zu seinem Gehgefühl befragt: „Das ist hundertprozentig. Da gibt‘s nix zu meckern.“ Auf jeden Fall sei es kein Vergleich mit Ahlen.

Mit vielen neuen Details für die weitergehende Diskussion machten sich die etwa zwei Dutzend Ahlener am späten Nachmittag auf den zweistündigen Heimweg. Eine einhellige Meinung ließ sich da im Bus ausmachen: Warburg ist allemal besser auf das Ahlener Vorhaben anwendbar als Paderborn. Aber durchgängige Zustimmung zur Wiederverwendung des alten Pflasters war nicht mal innerhalb der Fraktionen festzustellen.