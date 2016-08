Gute Gründe für den Neubau des Baubetriebshofes? Bernd Döding nennt sie jedem gerne, der sich dafür interessiert. Er bietet Führungen am Altbau Alte Beckumer Straße an. Auch da, wo sonst keiner hin darf.

Am Samstag, 3. September, sind alle Interessierten eingeladen, hinter die Kulissen des jetzigen Bauhofes an der Alten Beckumer Straße zu blicken. Der Leiter der Umweltbetriebe, Bernd Döding, führt Besucherinnen und Besucher persönlich dorthin, wo betriebsfremde Personen ansonsten keinen Zutritt haben.

„Man muss die teils haarsträubenden Bedingungen, unter denen meine Beschäftigten arbeiten müssen, einfach mal gesehen haben, um zu verstehen, dass wir dringend einen zeitgemäßen Neubau benötigen“, sagt Döding. Es handle sich bei der erweiterten Besuchsmöglichkeit allerdings ausdrücklich um keinen „Tag der offenen Tür“ mit Rahmenprogramm, sondern um ein zusätzliches Serviceangebot innerhalb der üblichen Öffnung am Samstagvormittag.

Zweimal starten Besuchergruppen ab Treffpunkt Haupteingang zu je etwa 30-minütigen Rundgängen, bei denen sich auch die Sanitär- und Sozialräume sowie Werkstätten öffnen. Beginn ist jeweils um 10 und 11 Uhr. Um 12 Uhr schließt sich ein Abstecher mit dem Fahrrad zum Standort des neuen Baubetriebshofes am früheren Güterbahnhofgelände an. Die Ankunft dort ist voraussichtlich gegen 12.15 Uhr. Interessierte können auch direkt dorthin fahren, Treffpunkt ist an der Daimlerstraße Ecke Ostberg.

Sowohl am Bauhof an der Alten Beckumer Straße als auch später beim „Ausflug“ zum Neustandort werden ausführlich die Pläne für das Neubauvorhaben vorgestellt.

Der Rat der Stadt Ahlen hatte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause für die Realisierung des 16-Millionen-Euro-Projekts auf der früheren Brache des Güterbahnhofes an der Daimlerstraße gestimmt.