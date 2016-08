Von Christian Wolff

Es herrscht wieder Leben in der „Westfalen-Kaserne“. Und wenn im September die neuen Rekruten anrücken, erreicht der Standort an der Hammer Straße wieder nahezu seine alte Personalstärke. Dem Einzug des Aufklärungsbataillons 7 am Donnerstagvormittag (die „AZ“ berichtete) folgte am nachmittags ein „Husarenbiwak“ auf dem Neubeckumer Platz.

„Wir feiern heute erst einmal intern und ohne Öffentlichkeit oder Ehrengäste, als Soldatenfamilie“, beschrieb es Oberstleutnant Stefan Kribus. Der Kommandeur wollte die erst wenige Stunden zuvor zusammengeführten Truppenteile nach dem anstrengenden Umzug, der insgesamt vier Monate in Anspruch genommen hatte, nicht unnötig belasten. „Wir sind endlich angekommen“, rief der Kommandeur seinen angetretenen Aufklärern auf dem Exerzierplatz zu.

Trotz aller Bescheidenheit: Einige Externe, die den Neu-Ahlenern in diesen Tagen und Wochen behilflich waren, ihnen am neuen Standort Türen geöffnet und Wege aufgezeigt haben, wollte der Chef des Bataillons dann doch gerne einreihen.

Dazu gehörte Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der die Gelegenheit nutzte, ein kurzes Grußwort an die Soldaten zu richten. „Mir ist es eine Ehre, diesem historischen Tag persönlich beiwohnen zu dürfen“, dankte Berger für die Einladung. Die Bundeswehr gehörte und gehöre als ein vitaler Bestandteil zu Ahlen. „Fühlen bitte auch Sie sich eingeladen, in unserer Stadt Wurzeln zu schlagen und heimisch zu werden“, appellierte das Stadtoberhaupt an die „Neubürger in Uniform“. Er werde alles ihm Mögliche dafür tun, dass es dem Verband und den Soldaten in Ahlen an nichts fehlen werde.

Auch in eigener Sache sollten die Männer und Frauen ihren Aufklärungsauftrag ernst nehmen. „Lassen Sie sich davon einfangen, was das Ahlener Umland zu bieten hat und entdecken Sie die vielfältigen Seiten unserer Stadt. Am besten gelingt dieses bei einem geführten Stadtrundgang, bei dem Sie die glanzvolle Geschichte und spannende Gegenwart unserer Stadt kennenlernen.“ Organisiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden schon in Kürze erste Rundgänge durch die Stadt stattfinden.

Als Willkommensgeschenk überreichte Berger ein Ortsschild der Stadt Ahlen, das auch als Bindeglied in die Heimat bei Einsätzen im Ausland dienen darf. Womöglich wird das schwarz-gelbe Symbol schon bald auf die Reise nach Mali gehen und dort eine Art Heimatgefühl stiften. Auch die alte Tradition, vor Ort Patenschaften einzugehen, dürfe nicht abreißen, wünschte sich Berger.

Oberstleutnant Kribus, der vor zwei Wochen seinen Antrittsbesuch im Rathaus absolvierte, dankte Berger für sein Erscheinen: „Ich kann jetzt schon sagen, dass Sie zu Ihrem Wort stehen und sich für die Belange der Soldaten einsetzen.“ Er spüre, dass im Bürgermeister ein Soldatenherz schlage.

Kribus selbst hat seine Wohnungssuche in der Wersestadt inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Nicht weit von der Kaserne und doch innenstadtnah bezog er sein neues Domizil. Nach Möglichkeit wird er die Wochenenden weiterhin in seiner Lüneburger Heimat bei der Familie verbringen.