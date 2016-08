Die Straße „Auf dem Toelen“ sei in einem „desolaten Zustand“ konstatierte Verwaltungsvertreter Gerrit Hegemann am Donnerstag im Betriebsausschuss. Er stellte die Ausbauplanungen vor.

Von Sabine Tegeler

Die Straße Auf dem Toelen soll ausgebaut werden. „Sie ist in einem desolaten Zustand“, stellte Gerrit Hegemann, in der Verwaltung zuständig für Straßenbau, in der Sitzung des Betriebsausschusses am Donnerstag fest. In einer Anwohnerversammlung habe man informiert, Anregungen aufgegriffen und anschließend die Planung erarbeitet.

Demnach soll Auf dem Toelen im Abschnitt zwischen der Dachbaufirma Heitkamm und der Guissener Straße eine sieben Meter breite Fahrbahn bekommen. In beide Richtungen sind Schutzstreifen für Radfahrer vorgesehen, an zwei Stellen Ausbuchtungen, um die Geschwindigkeit von Kraftfahrern zu reduzieren.

Ein 2,1 Meter breiter Gehweg werde miteingeplant, soll aber, so Hegemann, noch nicht angelegt werden. Solange das anliegende Gewerbegebiet noch nicht erschlossen sei, bestehe keine Dringlichkeit.

Die Kastanien im südlichen Ausbaubereich seien wie damals die am Bürgermeister-Corneli-Ring von Pilzbefall bedroht. Sie sollen weg und durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Das stieß bei Dirk Tutat auf Unverständnis. Es komme ihm so vor, so der „Linken“-Politiker, dass plötzlich alle Bäume krank seien, wenn eine Baumaßnahme anstehe. Sowohl Gerrit Hegemann als auch Umweltbetriebsleiter Bernd Döding widersprachen vehement. Mehrere der Kastanien hätten dort schon entfernt werden müssen, die anderen stünden unter dauernder Beobachtung. „Es bringt nichts, einige stehen zu lassen“, sagte Bernd Döding. Eine neue Bepflanzung sei sinnvoll und auf Dauer günstiger. Mit einer Gegenstimme von Dirk Tutat beschloss der Betriebsausschuss den Ausbau.