Von Ralf Steinhorst

Einen Ausblick auf die im November startende neue Karnevalssession gab die Mitgliederversammlung des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) am Donnerstagabend im Hof Münsterland. Dazu passte die Nachricht, dass der neue Wagen des Stadtprinzen nahezu fertiggestellt ist.

Zunächst aber bat Sabine Giesecke-Helweg als Mitorganisatorin des internationalen Aktionstages „One Billion Rising“ die Karnevalsvereine um Unterstützung bei der friedlichen Tanzdemonstration gegen Gewalt gegen Frauen auf dem Marktplatz. „Sie stellen mit ihren Garden die größten Tanzgruppen in Ahlen“, so Giesecke-Helweg. Sie hat zusammen mit Mitveranstalter Innosozial den Aktionstag in Ahlen auf den 18. März 2017 um 14.30 Uhr verlegt, weil die Tanzgarden im Februar noch im karnevalistischen Einsatz sind. Ein Organisationsgespräch soll am 27. September um 19 Uhr im Bürgerzentrum Schuhfabrik stattfinden.

„Es war viel Arbeit, aber auch ein großer Erfolg“, resümierte BAS-Vorsitzender Christian Weirowski das BAS-Sommerfest mit Trödelmarkt am 13. August im Hof Münsterland. Er stellte guten Besucherandrang fest und dankte allen Karnevalisten, die zum Gelingen beigetragen haben. Der Erfolg hat den BAS dazu bewogen, für 2017 das nächste Sommerfest anzusetzen – am vorletzten Augustwochenende, dem 19.

Der närrische Fahrplan für die Session 2016/2017, diesmal unter dem Motto „Ahlen feiert dieses Mal venezianisch Karneval“, steht vorläufig. „Die Session ist gut in Planung“, so Weirowski. Er verkündete, dass auch schon das kommende Kinderprinzenpaar gefunden ist. Carlo Wilk, Präsident der nächsten federführenden Gesellschaft „Nett un Oerndlik“, berichtete, der neue Prinzenwagen sei fast einsatzbereit: „In zwei bis drei Wochen haben wir ihn komplett fertig.“ Er dankte allen Wagenbauern, die zur Herstellung fast 1000 Arbeitsstunden benötigt haben.

Die ersten Sessionstermine stehen fest. Am 11. November werden um 11.11 Uhr die Ex-Prinzen mit dem Hahnenschrei auf dem Marienplatz den Startschuss geben, am 12. November folgt um 11.11 Uhr der offizielle Auftakt mit der Verabschiedung des Stadtprinzen Ralf I. (Doodt) an gleicher Stelle. Abends wird ab 19.11 Uhr in der Stadthalle der neue Stadtprinz proklamiert. Beim Kneipenkarneval am 25. Februar gibt es keine Änderungen. Die Zuteilung der Karnevalsgesellschaften auf die Kneipen bleiben wie in diesem Jahr.