Die Tage der Notunterkunft in der Bodelschwinghschule sind gezählt. Spätestens im März 2017 soll die ehemalige Hauptschule leergezogen und nur noch im sogenannten „Standby-Modus“ geführt werden, also auf Abruf bereitstehen. Das hat die Bezirksregierung Münster am Freitag mitgeteilt.

Von Dierk Hartleb

„Wir werden im Regierungsbezirk die Kapazitäten auf rund 7000 zurückfahren“, erklärt Thomas Drewitz, Sprecher der Bezirksregierung. Derzeit sind es noch 11 500 Plätze in rund 30 Einrichtungen. Mit Ahlen sollen auch die Notunterkünfte in Ahaus, Herten und Marl in den Standby-Betrieb gehen. „Das Land will die Zahl der Plätze aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen insgesamt reduzieren“, führt Drewitz weiter aus. Die Plätze sollen von 62 000 auf 50 000 verringert werden, von denen aktiv 35 000 genutzt werden sollen. 10 000 Plätze sollen im Bedarfsfall innerhalb weniger Tage reaktiviert werden können und weitere 5000 in Reserve gehalten werden.

„Wir werden Ahlen für diesen Bedarfsfall vorhalten“, kündigt Drewitz an. Das bedeutet, dass das Land die Immobilie weiter mietet. Dazu gehört auch der Schutz des Objekts, wobei der Wachschutz personell vermutlich heruntergefahren werde. Auch der ASB Münster (Arbeiter-Samariter-Bund) muss sich auf die neue Situation einstellen, wobei er das Problem hat, bei Bedarf die Zahl der Mitarbeiter über Nacht wieder hochzufahren.

" „Wir werden Ahlen für diesen Bedarfsfall vorhalten.“ Thomas Drewitz "

Schon eher auslaufen wird die Notunterkunft II an der Westfalen-Kaserne, hier endet der Pachtvertrag bereits im März 2017. Die Aufklärer, die ihre neue Liegenschaft zum großen Teil schon in Beschlag genommen haben, ließen bereits erkennen, dass sie auf die beiden durch die Notunterkünfte belegten Wohnblöcke nicht verzichten wollen.

Seitens der Stadt hieß es, für die kommende Woche sei mit der Bezirksregierung Münster ein Termin vereinbart worden, in dem der Übergang vom jetzigen Modus in den Standby-Betrieb besprochen werde soll. Welche Auswirkung die jetzt bekanntgewordenen Planungen des Landes etwa auf die kommunalen Zuweisungen haben würde, lasse sich frühestens danach zuverlässig sagen. Gleiches gelte für die Frage, ob und wie die Räumlichkeiten ab April genutzt werden. Der Standort der Bodelschwinghschule habe jedenfalls in den letzten zwölf Monaten über alle Erwartungen und gegen alle Befürchtungen bewiesen, dass er die besten Voraussetzungen für eine Gemeinschaftsunterkunft biete.