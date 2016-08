Auch Sightseeing stand auf dem Programm der Reisegruppe des Kreissportbundes Warendorf in Rio. Hoch hinaus mit Seil- und Zahnradbahn es zum Zuckerhut und zur Christusstaue auf dem Corcovado.

Von Dierk Hartleb

Viele der Befürchtungen, die von den Medien im Vorfeld der Olympischen Spiele geäußert worden waren, hätten sich vor Ort als haltlos erwiesen. Mit ihrem Quartier in einem Kloster vor den Toren der Stadt hatte die Reisegruppe aus dem Kreis Warendorf einen Glückstreffer gelandet. „Wir hatten den schönsten Blick auf Rio“ schwärmt Kelzenberg noch immer. Auf den Zuckerhut und die berühmte Christusstaue Christo Redentor auf dem Corcovado. Und zum anderen auf das Maracanã-Stadion. Bis dahin war es auch nicht einmal eine halbe Stunde Fahrtzeit. Überhaupt: „Wir haben praktisch alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt“, zieht Kelzenberg Bilanz, „eher selten das Taxi genommen.“

Was Kelzenberg nicht wusste, als er die Eintrittskarten buchte, war, dass er Usain Bolt doch sehen sollte, zwar nicht beim 100-Meter- Finale, aber dafür über die 200 Meter. Auch den Überraschungssieger im Diskuswurf, Christoph Harting, erlebten die Sportfreunde aus Ahlen und dem übrigen Kreisgebiet. Und nahmen sogar Tuchfühlung mit ihm auf, denn nach seinem Olympiasieg quartierte er sich mit seinem ganzen Tross im Kloster ein. Für Reiseteilnehmer Gerd Buller posierte der eigenwillige Athlet, der vor den Spielen jegliches Interview verweigerte, fürs Foto. Der sportbegeisterte Ex-Vize-Chef des Bischöflichen Gymnasiums traf sogar einen brasilianischen Bekannten aus den 1970erJahren wieder.

Einer der emotionalen Höhepunkte war der Sieg von Sebastian Brendel und Jan Vandrey im Zweier-Kanadier, wo ein Teil der Gruppe auch die Siegerehrung erlebte. „Das war vor allem für unsere Jugendlichen sehr beeindruckend“, hält Kelzenberg im Nachhinein fest.

Und besonders in Erinnerung wird den Reiseteilnehmern der Besuch im Deutschen Haus bleiben, wo sie von NRW-Sportministerin Christina Kampmann und dem Präsidenten des Landessportbundes NRW, Walter Schneeloch, begrüßt wurden. An diesem Abend war auch Diskuswurf-Bronzemedaillen-Gewinner Daniel Jasinski unter den sportlichen Gästen. Schneeloch war am Zustandekommen der Reise nicht ganz unbeteiligt, denn er hatte Christof Kelzenberg manche Tür bei der Finanzierung geöffnet.