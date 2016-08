Von Reinhard Baldauf

Da sich keine neuen Vorstandsmitglieder fanden und der bestehende Vorstand komplett nicht mehr kandierte, beantrage der Vorsitzende Hans-Jürgen Vicariesmann die Vereinsauflösung. Dem stimmten 99 Prozent der anwesenden Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Alten Feuerwache zu. Jetzt geht der Antrag an das Vereinsregister am Amtsgericht in Münster. Bis die Auflösung rechtsgültig ist, bleibt der Vorstand geschäftsführend im Amt.

Grund für den Schritt waren die fehlenden Vorstandskandidaten nicht allein. In den besten Zeiten hatte der Freundeskreis fast 150 Mitglieder. Heute sind es nur noch 45. Wie Kassenprüferin Maria Höckelmann feststellte, gehen viele Menschen mit Behinderung eher zu einer speziellen Selbsthilfegruppe. Vicariesmann und sein Stellvertreter Friedel Paßmann bemängelten, dass es eigentlich kein Interesse mehr gebe, sich für Behinderte allgemein einzusetzen. (Mehr am Montag in der „Ahlener Zeitung“.)