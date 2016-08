Ahlen -

Der Hitze zum Trotz – durch die Straßen der Innenstadt zog am späten Sonntagvormittag in Anschluss an die Eucharistiefeier in der Marienkirche die traditionelle Brand- und Friedensprozession. Seit mehr als drei Jahrhunderten machen die Ahlener sich bei dieser Gelegenheit der Gefahren des Alltags bewusst und erinnern auch an die Schrecken des Krieges.