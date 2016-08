Bluesrock für einen guten Zweck: Was Dimi Kassiouris und Thomas Fichtl mit ihren zwei Akustikgitarren am Freitagabend präsentierten, glich schließlich eher einem Open-Air-Event als einem privaten „Wohnzimmerkonzert“. Als solches war der Auftritt an der Wallstraße nämlich ursprünglich gedacht.

Von Christian Feischen

Der Ahlener Vollblutmusiker mit griechischen Wurzeln versteigert seit einer bewegenden Begegnung mit ei­nem Obdachlosen jedes Jahr zu Weihnachten etwas Besonderes, wie er den Zuhörern erklärte. So war es zuletzt Eric Fellmann, der als Meistbietender nicht nur eine von Dimi signierte Gitarre ergatterte, sondern obendrein noch ein Privatkonzert versprochen bekam. Das fand nun an diesem lauen Sommerabend in Fellmanns Garten statt. Rund hundert Gäste waren gekommen und ließen sich von den bestens aufgelegten Musikern mit Eigenkompositionen, die Dimi mitsamt Band „Firesuckers“ sonst auf seiner „Devil Inside“-Tournee im Rocksound spielt, sowie mit Coversongs von Bob Dylan, Bruce Springsteen oder „Pink Floyd“ unterhalten.

" „Guckt nicht nur immer auf eure Smartphones, sondern auch auf die, die auf der Straße sitzen.“ Dimi Kassiouris "

Akustisch und in Bluesrock-Manier dargebotene Songs wie „One“ von der Gruppe „U2“ oder „Heroes“ von David Bowie passten mit Textzeilen wie „Wir müssen einander helfen“ oder „Einmal können wir Helden sein“ auch inhaltlich zum Anliegen: „Guckt nicht nur immer auf eure Smartphones, sondern auch auf die, die auf der Straße sitzen“, forderte Dimi in einer seiner Ansagen, die – anekdotenreich humorig und mitunter ernst – mal zum Lachen und mal zum Nachdenken brachten.

Bereitwillig spendeten die Gäste für das „Forum gegen Armut“ und die Obdachlosenhilfe und gingen begeistert mit bei Rock-Balladen-Klassikern wie „Wish You Were Here“ oder „Knocking On Heaven‘s Door“. Auch der Gastgeber griff zum Finale mit in die Saiten.