In ihren landestypischen Trachten begrüßten einige Flüchtlingsfrauen SPD-Ratsfrau Manuela Esper (Mitte), die als Mitglied des Sozialausschusses der Einladung zum „Tag der offenen Tür“ in der Notunterkunft gefolgt war. Foto: Dierk Hartleb

Unbeschwert feierten die Bewohner der Notunterkunft in der Bodelschwingh-schule und ihre Besucher das einjährige Bestehen der Einrichtung. Bürgermeister Berger kündigte an, über deren Zukunft mit der Bezirksregierung sprechen zu wollen.

Von Dierk Hartleb

Die Stadt will mit dem Land und der Bezirksregierung ein Konzept für den Standby-Betrieb der Notunterkunft in der Bodelschwinghschule entwickeln. Das hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Sonntag am „Tag der offenen Tür“ in Pfarrheim St. Elisabeth angekündigt. Berger zeigte sich davon überzeugt, dass man gemeinsam eine gute Lösung auch für die Zeit nach dem Ende der Notun­terkunft finden werde.

Aus Anlass des einjährigen Bestehens der Notunterkunft hatte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) speziell auch die Nachbarschaft zum Sommerfest eingeladen. In seiner Begrüßung erinnerte ASB-Sprecher René Kloppenburg daran, dass seine Hilfsorganisation im vergangenen Jahr gerade einmal 48 Stunden Zeit gehabt habe, um das als Zen­trale Unterbringungseinrichtung (ZUE) vorgesehene Schulgebäude in eine Notunterkunft für zunächst 150 Flüchtlinge zu verwandeln. Die Bettenzahl sei dann schrittweise auf 500 aufgestockt worden. „Gegenwärtig sind 271 Gäste bei uns untergebracht“, berichtete Detlef Prösch.

" „Hier sind über die Zeit richtige Freundschaften entstanden.“ Detlef Prösch "

Der Einrichtungsleiter wies darauf hin, dass erst am Donnerstag vergangener Woche 123 Gäste die Notun­terkunft verlassen hätten und auf verschiedene Städte und Gemeinden verteilt worden seien, die ihre Aufnahmequote noch nicht erfüllt haben. Auf diese Verlegung nahm auch Berger Bezug, als er schilderte, wie emotional dieser Abschied ausgefallen sei. „Hier sind über die Zeit richtige Freundschaften entstanden“, bestätigte Prösch.

Gleichwohl seien viele der Flüchtlinge zu lange in der Notunterkunft. Ursprünglich sei man maximal von drei Monaten ausgegangen, inzwischen seien nicht wenige schon bis zu acht Monaten in der Einrichtung. Dennoch, so stellte Thomas Schürmeyer, zuständiger Gruppenleiter im städtischen Sozialamt, klar, mache sich inzwischen positiv bemerkbar, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zügiger die Asylanträge bearbeite. Zugleich wies Schürmeyer darauf hin, dass in Ahlen derzeit 332 kommunal zugewiesene Flüchtlinge lebten, für die die Stadt zuständig sei; davon lebten 292 in privaten Wohnungen. Einige Flüchtlinge seien bereits erwerbstätig und könnten für sich sorgen, für die anderen sei das Job-Center zuständig und sie bezögen staatliche Transferleistungen.

Für die kommunal zugewiesenen Asylbewerber fühlt sich auch der Förderverein für Flüchtlinge in erster Linie zuständig, wie dessen Vorsitzende Angelika Knöpker verdeutlichte. „Wir haben 24 Paten, die sie bei Behördengängen begleiten.“ Weil es oft noch an Sprachkenntnissen fehle, würden sie auf den Ämtern nicht immer adäquat behandelt und seien mit den simpelsten Dingen überfordert, wenn sie sich zum Beispiel irgendwo bewerben oder vorstellen sollen.

Aus dem Publikum gab es viel Zuspruch. Eine ältere Dame bescheinigte zum Beispiel den jungen unbegleiteten Flüchtlingen, die am Klärweg untergebracht sind, tadelloses Verhalten. „Sie sind immer sehr freundlich“, stellte sie ausdrücklich fest, und sie schlügen nicht über die Stränge.