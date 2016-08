Von Peter Schniederjürgen

Für die Gäste auf dem Kirchplatz der St.-Bartholomäus-Kirche brachte der Auftakt der Sommerserenade am Samstagabend den Flair eines Kinobesuchs mit sich. Die Melodie von „Paramount Pictures“ erklang zwischen Kirche und Lateinschule und ließ die Besucher allesamt aufhorchen. Denn nach einer kurzen Anmoderation von den Kirchenmusikern Andreas Blechmann und Martin Göcke ging es gleich mit dem bekannten Thema aus „Star­treck“ los.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Filmmusik. Junge Musiker spielten die Titel ihrer Wahl. Dabei waren die modernen Klassiker wie die Melodien aus „Herr der Ringe“, „Harry Potter“ „James Bond“ und „Starwars“ die bevorzugten Stücke der jungen Künstler.

Das trotz des anspruchsvollen Titels zwanglose Beisammensein auf dem Platz vor dem Hauptportal der „Alten Kirche“ lief angenehm entspannt ab. Zwar erschienen am Himmel beeindruckende Wolkenberge, doch die zogen rücksichtsvoll um die Wersestadt herum. Mit kühlen Getränken und Grillgut waren die Gäste gut versorgt, das musikalische Programm erwies sich als für alle Generationen unterhaltsam und am Infostand erfuhren die Anwesenden mehr über die jüngste Studienreise der Gemeinde mit Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig nach Assam in Indien. Zudem wurden indische Tücher angeboten.

Auf der Bühne über der Treppe zum großen Portal machten Benjamin (Geige) und Dominik Fisher (Klavier) mit Melodien aus „Herr der Ringe“ den Anfang der Sommerserenade. Simon Nickel zeigte sein Können auf dem Alt-Saxofon, ebenfalls mit Stücken aus „Herr der Ringe“. „James Bond“ und „Harry Potter“ ergänzten den Auftritt.

Andrea Ruf sang und spielte am Klavier. Für „Starwars“-Fans gab es noch das bekannte Endlosstück aus dem ersten Teil, den „Cantina Song“, den Jonas und Lara Niermann darboten. Weiter spielten Elias Nickel am Keyboard und Steffen Brieke am Klavier und Schlagzeug.

„Always Look On The Bright Side Of Life“ aus „Das Leben des Brian“, gespielt von Franz Göcke und Ludwig Püschel an Saxofon und Posaune stieß bei den Zuhörern auf Begeisterung.

Das Kirchortteam hatte den Abend vorbereitet. Und die jüngsten Gäste – Emilia, Floriane, Frida und Maximiliane – nutzen die Gelegenheit für ein lockeres Tänzchen.