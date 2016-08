Von Ralf Steinhorst

Das Sommerfest der Pony-Station „Toni Hämmerle“ am Sonntag, 4. September, kündigt sich an. Deshalb kamen die Vereinsmitglieder am Samstag zusammen, um das Fest mit einer Säuberungsaktion vorzubereiten und auf der Anlage an der Heinrich-Sommer-Straße „klar Schiff“ zu machen..

Mit Schippe und Besen legten die Helfer bei hochsommerlichem Wetter Hand an, um die Ställe auszumisten, Unkraut zu ziehen sowie die Scheune und das Gebäude zu putzen. Schließlich sollen sich die Gäste am kommenden Sonntag wohlfühlen.

Das Sommerfest startet wie gewohnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dieser wird musikalisch wieder von den „Happy Trumpets“ begleitet, die auch nach dem Gottesdienst noch spielen werden. Zudem wird die Tanzsportabteilung der DJK Vorwärts mit ihren Aufführungen für Abwechslung sorgen.

Gerade für die jungen Besucher wird die Besichtigung einiger Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr sicher ein Erlebnis werden. Zudem sind das Spielmobil, eine Hüpfburg sowie Dosen- und Pfeilwerfen auf Luftballons mit eingeplant. Was wäre die Pony-Station ohne Pferde? Also werden Kutschfahrten in die benachbarte Bauerschaft angeboten sowie ein Ponyreiten auf dem Gelände.

Für das leibliche Wohl ist ein Kuchenbuffet vorgesehen, das von Nachbarn, Helfern und örtlichen Bäckern unterstützt wird. Die Mitglieder der Pony-Station bitten um weitere Kuchenspenden, die am Samstag vor dem Fest oder am Sonntag abgegeben werden können. Kalte Getränke, frisch gegrillte Bratwurst und Pommes Frites runden das lukullische Angebot ab.

„Wir hoffen zum Sommerfest auf ein so gutes Wetter wie heute“, wünschte sich Schatzmeister Dieter Frambach während der schweißtreibenden Säuberungsaktion.