Trotz des heißen Wetters und der drohenden Unwettergefahr fand am Wochenende wieder das beliebte „Zelten am Stall“ des Reitervereins Vorhelm-Schäringer Feld statt. Durchgeführt wurde die Veranstaltung von der Jugendabteilung des Vereins mit Unterstützung einiger Eltern.

Die über 30 Teilnehmerinnen absolvierten in Gruppen eine Stall-Rallye rund um den Reitstall auf dem Hof Schulze Rieping. Neben Weiden-, Boxen- und Pferdezählen standen noch Aufgaben wie Sattelzeug putzen oder Bandagen aufrollen auf dem Aufgabenzettel. Zum Schluss musste jede Gruppe ein Gedicht mit vorher festgelegten Begriffen ersinnen und vortragen. Einige suchten bei den heißen Temperaturen eine Abkühlung mit dem Wasserschlauch.

Nach dem Grillen ging es mit dem „Ponyschmücken“ weiter, bei dem die Schulpferde Bonnie, Afrika, Freddy und Püppi so hübsch wie möglich rausgeputzt werden mussten. Dazu dienten dann auch schon mal ein paar Blumen aus den hofeigenen Beeten.

Während alle gemütlich um die Feuerschale versammelt waren und ihr Stockbrot backten, kündigten Blitze und fernes Donnergrollen ein Gewitter an. Nach kurzer Überlegung der Betreuer wurde dann beschlossen, dass alle Kinder zur Sicherheit die Nacht nicht in den Zelten verbringen sollten. Kurzerhand wurden alle Schlafsachen in die große Reithalle gebracht, in der dann nach Mitternacht auch endlich Ruhe einkehrte.

Beim gemeinschaftlichen Frühstück am Sonntagmorgen sah man vielen doch die Spuren der kurzen Nacht an. Und trotzdem war das Wochenende ein voller Erfolg und wird wohl auch im kommenden Jahr wieder einen Platz im Terminkalender finden.