Der Ratscher sitzt tief. Inzwischen auch der Ärger über einen Schaden, den anscheinend niemand bezahlen will, obwohl der Verursacher namentlich bekannt ist. Leidtragende: eine 75-jährige Ahlenerin. Verursacher: ein Bewohner der Notunterkunft für Flüchtlinge auf dem Gelände der „Westfalen-Kaserne“ in Ahlen, der wie auch andere Mitbewohner keinen Versicherungsschutz genießt.

Von Ulrich Gösmann

Zehn Tage ist der Vorfall nun schon alt, eine Antwort auf die Frage noch immer nicht gefunden: Wer zahlt denn nun? Die Rentnerin hat­te in der Mittagszeit einen Friedhof angesteuert, ihren Wagen und ihr Auto in einer nahen Straße abgestellt. Als sie zurückkehrte, sah sie Streifen- und Rettungswagen. „Als ich meinen Beutel mit dem Handfeger ins Auto legte, fragte mich ein Polizist, ob das meiner ist“, erzählt die Ahlenerin.

Dann habe sie erfahren, dass auch ihr Kleinwagen etwas abbekommen habe. Nach ihren Schilderungen sei ein Fahrradfahrer, der aus Richtung Kaserne kam, ausgangs einer Kurve zu nah an ihr Auto geraten und mit dem Pedal über den Lack gekratzt. Der junge Mann, geschätzte 25 Jahre alt und ohne Papiere unterwegs, stürzte und verletzte sich.

" „Für diese Fallkonstellation gibt es keinen Rechtsschutz.“ RP-Sprecher Christoph Söbbeler "

Er sei nicht mehr ansprechbar gewesen, länger am Unfallort behandelt und dann ins Krankenhaus gefahren worden. Ein Polizist habe ihr noch beruhigend gesagt: „Machen sie sich keine Gedanken, es sind doch alle versichert. Sie kriegen jetzt bestimmt eine neue Tür.“ Doch nichts da.

Einige Tage später Post von der Polizei: Die Identität des Verursachers sei ermittelt. Der Mann – wie vermutet – Bewohner der Notun­terkunft für Flüchtlinge. Sie möge doch bitte Kontakt mit der Stadt und dem Land aufnehmen. Einer sei zuständig. Nichts da.

Frank Merschhaus, der Stadtsprecher, winkt ab: „Die Stadt ist für ihre kommunal zugewiesenen Flüchtlinge verantwortlich. Wir sind über eine Haftpflichtversicherung abgesichert.“ Dafür zahle Ahlen jährlich 6000 Euro. Merschhaus: „Wir haben diese Versicherung bisher aber noch nicht in Anspruch nehmen müssen.“ Im aktuellen Fall liege die Zuständigkeit ganz klar beim Land.

" „Was ist, wenn der Schaden in die Millionen geht?“ Betroffene Rentnerin "

Die Bezirksregierung in Münster spricht von einem „interessanten Fall“. Schulterzucken zunächst auch beim NRW-Innenministeri­um und bei der ebenfalls zuständigen Bezirksregierung Arnsberg.

Grundsätzlich, so die Sprecherin der Bezirksregierung Münster, Sigrun Rittrich, müsse derjenige, der einen Schaden verursache, auch dafür haften. Wie viel Erfolg es habe, einen Flüchtling in Haftung zu nehmen, sei eine andere Frage. Von einem Versicherungsschutz wie etwa dem bei der Stadt Ahlen wisse sie nichts.

Konkrete Antwort von der Bezirksregierung Arnsberg: „Für diese Fallkonstellation gibt es keinen Rechtsschutz“, bedauert Sprecher Christoph Söbbeler. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Verursacher um einen Flüchtling oder sonstigen Bürger handele. Grundsätzlich gelte: „Natürlich ist niemand verpflichtet, ei­ne private Haftpflicht abzuschließen.“ Auch eine kleine Anfrage im Landtag habe an dieser für die Betroffenen sicherlich unbefriedigenden Situation nichts geändert.

Am Ende bleibt eine ratlose Rentnerin mit ihrem Kostenvoranschlag über rund 1000 Euro. Kopfschüttelnd merkt sie an: „Was ist, wenn der Schaden in die Millionen geht und ganz was anderes passiert?“ Hafte dann auch niemand?