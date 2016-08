Selbstständigkeit und Mobilität sind wichtige Pfeiler unserer Lebensqualität. Dazu gehört auch das Autofahren. Diese Unabhängigkeit so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, das wünscht sich jeder.

Wenn es um Senioren am Steuer geht, herrscht häufig das öffentliche Bild einer Risikogruppe für den Straßenverkehr. Ihre Fahrtüchtigkeit wird oft in Frage gestellt. Theo Hüttemann, Leiter der TÜV-Station Ahlen an der Bunsenstraße, weiß es besser: „Es ist falsch, die Fahrtauglichkeit pauschal am Alter festzumachen“, so der Experte. „Gemessen am Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen liegt die Zahl der Unfälle durch ältere Menschen unter dem Durchschnitt.“ Und auch wenn die Unfallhäufigkeit ab dem 75. Lebensjahr massiv ansteigt, verursacht die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen die meisten Verkehrsunfälle.

„Dennoch ist es richtig, dass Sehschärfe, Gehör, Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit mit dem Alter abnehmen. Die Leistungsfähigkeit insgesamt sinkt“, so Hüttemann. Kommt es zu einem Unfall, sind häufig folgende Ursachen verantwortlich:

– Rote Ampeln und andere Verkehrsteilnehmer werden übersehen.

– Der Abstand zum Vordermann wird nicht richtig eingeschätzt.

– Die Vorfahrtsregeln werden nicht eingehalten.

– Es kommt zu Fehlern beim Abbiegen oder beim Lenken.

„Die schwindende Sehkraft lässt leider auch die besten Adleraugen irgendwann unschärfer werden“, so Theo Hüttemann. Warnsignale wie das Hupen anderer Autofahrer oder das Martinshorn der Polizei- und Rettungswagen können schnell durch die nachlassende Hörfähigkeit überhört werden. „Auch die abnehmende Konzentration auf längeren Strecken und die vorzeitige Ermüdung zählen zu den Gründen“, weiß der TÜV-Stationsleiter. Dazu kommt, dass der Verkehr auf den Straßen durch die wachsende Zahl an Fahrzeugen immer dichter, hektischer und damit auch gefährlicher wird. „Dies erhöht den Stressfaktor und verursacht ein Gefühl von Unsicherheit für ältere Fahrer, die in kritischen Situationen manchmal nicht schnell genug reagieren“, erklärt Hüttemann.

Um möglichen Unfällen im Straßenverkehr vorzubeugen, bieten Fahrschulen Fahrern jeden Alters Möglichkeiten an, um sowohl die Theorie zu testen und gegebenenfalls aufzufrischen als auch die Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Fahrlehrer geben Tipps zur Sitz- und Spiegeleinstellung. „Fahrsicherheitstrainings können zu einem besseren Gefühl und zu mehr Sicherheit bei Gefahren- und Extremsituationen beisteuern“, sagt der Ahlener TÜV-Statthalter.

Der „Mobilitäts-Check“ des TÜV Nord, der freiwillig und anonym durchgeführt werden kann, bietet älteren Fahrzeughaltern die Möglichkeit, ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit prüfen zu lassen. Auch regelmäßige Besuche beim Hausarzt zur Überprüfung des gesundheitlichen Zustands sind ratsam. Senioren können ihre altersbedingten Defizite nicht nur durch ihre langjährige Erfahrung kompensieren, sondern auch durch bewusst vorausschauendes Fahren. Theo Hüttemann rät: „Wer ausreichend großen Abstand zum Vorderauto hält, auf längeren Strecken viele Pausen einlegt, um sich die Beine an der frischen Luft zu vertreten, und bei Sehschwierigkeiten im Dunkeln lieber tagsüber fährt, tut schon viel für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.“